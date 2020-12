La Policía, obligada a cortar los accesos a la Puerta del Sol ante una nueva marea de gente

La Policía Municipal, ante la afluencia de peatones en la Puerta del Sol aprovechando el tercer día festivo del Puente de la Constitución, se ha visto obligada a flitrar temporalmente el acceso a la céntrica plaza madrileña, según informa Telemadrid.

Unos 200 agentes vigilan estos días las calles aledañas a Sol para que no haya aglomeraciones durante los días de Navidad. La concentración ha obligado además a cerrar la estación de metro de Sol antes de lo previsto. "Si dicen a las siete, es a las siete", protesta un ciudadano sorprendido por el adelanto del corte.

La Policía recuerda que la zona del centro en la que se encuentran los puntos más atractivos de la Navidad (tiendas, belenes, mercadillos, etc.) ocupa un área equivalente a 14 hectáreas, donde "cabe mucha gente", pero en realidad no es el aforo el que preocupa a la Policía: "Lo que nos preocupa es que la gente no se junte en exceso".

