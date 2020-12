Tu horóscopo diario: martes 8 de diciembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 8 de diciembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te sentirás con más calma interior tras esas pequeñas tempestades que vienes sufriendo y que te han alterado en días pasados. Ahora ya lo ves todo con mucho mejor aspecto y con una perspectiva mucho más alegre y positiva. Esa es la mejor actitud.

Tauro

Hay bastantes elementos cerca de ti que pueden ponerse a tu favor si tu mueves ficha de una manera inteligente. No te dejes llevar por ningún sentimiento negativo, ya que a lo largo de la jornada, te llegan buenas noticias y te sientes con mucha fuerza.

Géminis

Hoy debes de mostrar toda la empatía que puedas con alguien del trabajo que pasa por una mala racha y que realmente necesita tu apoyo, aunque solo sea para que le escuches. Ese gesto te sentará bien porque de alguna manera haces algo por esa persona.

Cáncer

Antes de poner nada por escrito, reflexiona sobre lo que es conveniente que sepan los demás o no. A veces no sabemos hasta donde pueden llegar las opiniones e incluso si hacen o no algún tipo de año a otras personas. Ojo con el ruido de las redes sociales.

Leo

Llega una buena noticia, quizá de la mano de tu pareja si tienes, o de un familiar que se pone en contacto contigo para comunicarte que algo que esperas se ha producido ya. En cualquier caso, será un hecho que te puede alegrar mucho la jornada.

Virgo

Luna menguante en tu signo hoy, lo que sin duda te va a provocar un cierto cansancio o aburrimiento de ciertos comentarios o de ciertas conversaciones. Intenta eludirlas con la mejor de tus sonrisas y con cierta habilidad en tus palabras para que nadie se sienta herido.

Libra

Lo mejor que puedes hacer hoy es descansar un poco, darte permiso para estar un poco más libre en todos los sentidos. Si tienes pareja, quizá le debas explicar que necesitas estar algo más a tu aire en este momento, o por lo menos a ratos extensos.

Escorpio

Hoy puedes tener un ejemplo claro de lo que significa el valor de la amistad, ya que alguien te demuestra que eres importante en su vida y no le importará pasar mucho rato charlando contigo o apoyándote si necesitas ese abrazo virtual.

Sagitario

No creas que el paso del tiempo puede ser negativo, porque también da experiencia y perspectiva. Si alguien te lo hace ver hoy, no lo eches en saco roto, porque podría volverse un consejo muy útil antes de lo que crees y ayudarte a llegar a tu meta.

Capricornio

Hoy vas a pensar en la manera de pasar un tiempo de tranquilidad y calma con la familia y no te será difícil porque el día es muy propicio para ello. No tendrás demasiadas cosas pendientes que hacer ni en lo profesional ni en lo personal.

Acuario

Buscas renovar tu relación de pareja por todos los medios y ahí va a jugar un papel importante la imaginación y el sentido de la novedad, algo que se suele dar muy bien a los acuarios. Encontrarás algo muy especial que ofrecerle.

Piscis

Utilizar las habilidades sociales te va a venir hoy muy bien para conseguir algo que necesita otra persona, un amigo o alguien de la familia. Si pides un favor para ellos, lo harás con mucha habilidad y utilizando las palabras más adecuadas. Tendrás éxito.