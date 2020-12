El PSPV lamenta que "a Bonig i a Cantó només els serveix la Constitució per a anar-se'n de pont"

"Si tan preocupats estan per la Carta Magna, haurien de defendre-la en les institucions i en els actes que se celebren en honor a ella, com el qual es va organitzar ahir a Alacant, on estaven convidats tots els síndics parlamentaris i ells no van aparéixer", ha criticat Muñoz, que ha qüestionat: "On estaven ahir Cantó i Bonig? De vacances?".

En aquest sentit, ha destacat les paraules d'ahir del president Puig: "La reforma de la Constitució és inajornable i ha de respondre l'empatia territorial i a la realitat d'un país plural". "Els socialistes i les socialistes sempre hem defès la Constitució, i per açò ara reclamem la seua actualització i adaptació a una nova realitat", ha recalcat el secretari d'Organització.