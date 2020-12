El dardo de Alejandra Rubio a su tía, Carmen Borrego, tras su reconciliación con Jorge Javier Vázquez

Alejandra Rubio y Carmen Borrego protagonizaron este domingo un tenso enfrentamiento en Viva la vida, el programa en el que ambas colaboran, tras recordar la reconciliación de Jorge Javier Vázquez con la hija de María Teresa Campos.

La menor del clan Campos no olvida la guerra entre su abuela y el presentador de Sábado Deluxe, quien decidió poner fin a su amistad, por lo que no dudó en criticar en directo a su tía por hacer las paces con el catalán la pasada semana.

"Yo no hubiera ido a por él ni de broma, yo tampoco vivo en el rencor pero olvidáis muy pronto las cosas", valoró la joven, que recibió una contundente respuesta de Borrego: "Tú olvida las cosas cuando tú quieras que yo lo haré cuando a mí me dé la gana".

Así, la hermana de Terelu Campos continuó quejándose de la actitud de su sobrina: "No sé cómo puedes decir eso en público cuando tú eres la que menos olvida, tú eres mucho más susceptible que yo. Y no lo digo por lo que haces en la tele, la vida son más cosas que lo que ocurre aquí".

Borrego aseguró que no piensa "abrir guerras", pero su argumento no fue suficiente para Rubio, que le dejó clara su posición: "Si a mí un amigo me dice lo que Jorge ha dicho, el amigo se va a tomar por saco".