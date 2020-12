Cvirus.-Oci nocturn exigeix al Consell que la resolució que permet la seua reobertura es publique "com a màxim" dimecres

El sector de l'oci nocturn i la Generalitat van aconseguir divendres passat un acord per a la publicació, dimecres que ve, d'una resolució que permeta la reobertura "amb caràcter immediat" dels establiments prestant servicis d'hoteleria.

Des del col·lectiu han assegurat que per als empresaris i treballadors del sector "cada dia que passa és clau" i que esperaven que "hui mateix estiguera ja publicada". No obstant açò, després de posar-se en contacte amb la Generalitat, han precisat que "no serà fins al dimecres quan es publique aquesta resolució", la qual cosa "manté en suspens i preocupat" el sector.

La plataforma ha remarcat en un comunicat que, "tal com es va comprometre l'executiu valencià divendres passat, en la tercera de les reunions que van mantindre els representants del col·lectiu amb la Conselleria de Justícia i la Secretaria Autonòmica de Turisme, les discoteques i pubs podrien tornar a obrir les seues portes el dia 9".

"Els empresaris no podem estar subjectes a la improvisació que impedeix planificar bé l'obertura", han assegurat des de l'assemblea, al mateix temps que han expressat la necessitat de "tindre el document oficial en mà per a poder preparar els locals, readaptar-los a les noves exigències d'aforaments, canvi d'horaris, servicis, fer els tràmits pertinents per a rescatar dels ERTO part de la plantilla, les compres i anunciar la nostra tornada". "Tot això no es fa d'un dia per a un altre", han assenyalat.

Per açò, han subratllat la "urgència" que "no hi haja més demores ni imprevists" perquè "ens estem jugant molt". En aquest sentit, han alertat que "si en les pròximes 48 hores no tenim el sí oficialment, és impossible que els locals puguen estar operatius aquest cap de setmana" i han "confiat" en "la paraula dels interlocutors del Consell, encara que cada dia que passa tanquen 16 locals a la Comunitat Valenciana i 160 persones es veuen en el carrer".

Finalment, han insistit que "les traves burocràtiques han de resoldre's amb la major celeritat" i "no ser ara un escull després de tants mesos en una situació de desesperació".