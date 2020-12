Okupan la vivienda de la exdirigente de Podemos Gemma Galdón, cercana al movimiento okupa: "No tengo palabras"

Gemma Galdón Clavell, exdirigente de Podemos entre 2014 y 2016 y defensora del movimiento okupa ha sufrido en sus propias carnes la entrada ilegal de inquilinos a su vivienda, según ha relatado Josep Ramón Bosch, historiador y expresidente de Societat Civil Catalana, citando una publicación en su Facebook de la que se han hecho eco diversos medios.

"Hace un mes cedí mi piso de Barcelona a la Bolsa de Vivienda Social. Ayer marchaban los inquilinos antiguos. Mañana comenzaban las obras de adecuación para cederlo. Hoy me lo han okupado. No tengo palabras", reza la publicación, que según Okdiario Galdón no ha confirmado ni desmentido.

Galdón se ha mostrado a favor a lo largo de su carrera de iniciativas de okupación como la de Can Vies en Barcelona u otros.

En diciembre de 2007, meses antes de que estallara la crisis financiera mundial escribía: "¿Y qué pasará cuando los hipotecados dejen de poder pagar las cuotas? Sencillamente que una parte cada vez más grande de la población se convertirá en okupa -okupas de su casa-. Y cuando el juez, amparándose en las leyes que ahora tantos quieren endurecer dicte la orden de desalojo, quizá más de uno se acordará de la Makabra, de Can Ricart y de tantos otros [espacios okupados]".