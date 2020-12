Los expertos, sobre Navidad: "¿De verdad esperamos que la gente cene en casa en Nochebuena con la mascarilla puesta?"

La campaña de Sanidad para concienciar a la población de extremar las precauciones en Navidad para evitar la difusión de la COVID-19 ha suscitado, pocas horas después de su lanzamiento, las críticas de los expertos, que consideran que promueve comportamientos difícilmente sostenibles en el interior de los domicilios.

Uno de los primeros en manifestarse sobre el vídeo de la campaña, que invita a ventilar los espacios cerrados, limitar el número de contactos mantener la distancia social y usar la mascarilla en reuniones familiares, ha sido Elvis García, experto en epidemias y doctor en Salud Pública por la Universidad de Harvard.

"No lo entiendo, ¿de verdad estamos esperando que la gente se reúna en casa para cenar en Nochebuena con la mascarilla puesta? ¡Vamos, hombre!", ha exclamado el experto en el programa Al Rojo Vivo de laSexta este lunes.

🛋️Ventila los espacios



🧼🤝Lávate las manos con agua y jabón



😷🧓Usa la mascarilla también en reuniones familiares



📏Mantén la distancia interpersonal y limita el número de contactos



🎁CUIDARNOS. El mejor regalo de esta #Navidad#ElMejorRegaloEsCuidarnospic.twitter.com/O0VbBcJTbp — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) December 7, 2020

En este sentido, ha incidido en que los ciudadanos deberían evitar juntarse con gente de fuera de su hogar "ni en Nochebuena ni hoy", así como mantener la distancia social y no estar en espacios cerrados. "Yo no veo que la gente en Madrid abra las ventanas para cenar en Nochevieja. No me parece lógico pensar que va a hacer eso ni hacer promoción de ese tipo de escenarios, que no son reales", ha añadido.

En esta línea, ha recalcado que sería posible evitar una tercera ola "si los Gobiernos hicieran lo que tienen que hacer", en referencia al vídeo de la campaña de Navidad.

Además, ha aludido al "punto de insensibilización" de la ciudadanía respecto a la pandemia y sus datos. "Nos pasa a todos. Solo hay que ver cómo las precauciones que se tomaban antes han disminuido. Ahora estamos mucho más relajados. Es algo normal, ocurre, estamos llegando a esta fase y es muy peligroso", ha lamentado.

"Esto al Gobierno le viene bien porque puede continuar haciendo lo que hace, que es no demasiado", ha recalcado.