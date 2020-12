Jorge Javier Vázquez reacciona con humor a su error viral con C.Tangana y Dua Lipa en 'La casa fuerte'

Jorge Javier Vázquez dio que hablar el pasado jueves en las redes sociales tras referirse a Dua Lipa y a C.Tangana como "Dua Lupa" y "Cristian Tangana". El lapsus tuvo lugar en La casa fuerte, donde este domingo el presentador reaccionó con humor.

El catalán aprovechó el error de la copresentadora, Lara Álvarez, tras equivocarse a la hora de mencionar a un concursante. "Lara, no te consiento que te equivoques con los nombres. Aquí el que se equivoca con ellos soy yo. Quiero saludar a C.Tangana y Dua Lipa", bromeó desde el plató.

Vázquez confesó que estaba seguro de que el autor de Tú me dejaste de querer, que en realidad se llama Antón Álvarez, se llamaba Cristian. "Habría dado un brazo", contó, entre risas, en el programa.

Dua Lupa y Cristian Tangana. En Los 40 Music Awards by Jorge Javier. #LaCasaFuerte13pic.twitter.com/zp5IfHXWVI — SEGUI (@gh_seguidor) December 3, 2020

El error del presentador se produjo mientras promocionaba la gala de Los40 Music Awards, que fue emitida el sábado en Divinity. "¿Es Cristian Tangana, verdad? No me pongáis solo la C", dijo, provocando una oleada de mofas y memes en las redes sociales, donde C.Tangana se convirtió en trending topic.