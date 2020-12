Cvirus.- Puig defèn que s'han seguit les vies legals en la contractació dels hospitals de campanya

L'Agència Valenciana d'Antifrau ha obert una investigació a la Generalitat pels contractes pel procediment d'emergència de l'adjudicació de l'obra dels hospitals de campanya per a fer front a la pandèmia del coronavirus i que haurien suposat un cost per a les arques públiques proper als setze milions d'euros, davant dels poc més de huit previstos inicialment, segons publiquen els diaris Las Provincias i ABC.

Sobre aquest tema, Puig, després de presentar la campanya 'Comando Z' del Consell Valencià de la Joventut i la Generalitat, preguntat per si està preocupat per aquesta investigació, ha replicat taxatiu: "En absolut".

Puig ha assegurat que la Generalitat ha seguit "les vies legals" per a, en "un moment d'extraordinària tensió", poder donar una "resposta ràpida i útil" i ha recalcat que qualsevol explicació que es demane, perquè "hi ha hagut alguna denúncia interessada o no interessada", li pareix "correcte" que es reclame i ha garantit que "es donarà tota la informació com s'ha donat des del primer moment".

Puig ha emmarcat els problemes sorgits per aquesta contractació en què la Generalitat "sempre defèn els interessos generals i no vol pagar més del que correspon". "Són les lògiques de discussió que apareix quan un defèn l'interés general i les empreses defenen els seus interessos", ha apuntat.