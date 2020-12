2020 es "el peor año de todos los tiempos" para la revista 'Time'

"Esta es la historia de un año al que no querrás volver". Así empieza el artículo que encabeza la portada del último número de la célebre revista Time en la que se define este 2020, al que califican como el "peor año de todos los tiempos" ("The worst year ever").

"Ha habido años peores en la historia de los EE UU, e indudablemente peores en la historia mundial, pero la mayoría de los que estamos vivos hoy no hemos visto ninguno como este", prosigue el artículo, que repasa los principales acontecimientos de un 2020 al que apenas le resta un mes.

Catástrofes naturales, unas elecciones estadounidenses puestas en entre dicho por motivos de "fantasía" y una pandemia que ha segado más de millón y medio de vidas son algunos de los motivos para que el semanario defina a 2020 como el peor. También destacan las muertes de la juez Ruth Bader Ginsburg, Kobe Bryant, el actor Chadwick Bosemano el asesinato de George Floyd.

"Estamos aburridos, con ansiedad, explotados, o peor, desempleados", añade el texto que termina haciendo un llamamiento al "optimismo inherente" de los estadounidenses, un optimismo que definen como nuestro rasgo más ridículo y el más grande".