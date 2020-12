Page pide a los grandes partidos lograr acuerdos en 2021 y 2022 porque los presupuestos no pueden ser "el punto y final"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado no sea "un punto y final" y ha asegurado que lo que le gustaría es que los grandes partidos, los que apoyan la Constitución y no los que "se apoyan" en ella, "que no es lo mismo", recuperen una agenda de grandes acuerdos transversales en España para el 2021 y el 2022.