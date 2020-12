La fiebre del monolito llega a España: localizan uno en unas ruinas en Ayllón y piden no ir a visitarlo

España no ha sido menos en la fiebre del monolito y este fin de semana ha sido localizado un nuevo ejemplar metálico, que podría incluirse dentro de la acción colectiva de 'The most famous artist', un movimiento que ha diseminado monolitos metálicos por varios puntos del planeta.

El lugar en el que se ha ubicado en suelo español es Ayllón, municipio de Segovia, tal y como ha confirmado el ayuntamiento de la localidad, concretamente en las ruinas de la iglesia de Santiago, aunque se desconoce el sentido y los efectos de la aparición. Por ello, desde el Consistorio solicitan a la población que "evite ir a visitarlo", después de que a lo largo de este lunes "cientos de personas" estén acudiendo al lugar a fotografiarlo.

"Es una zona que no está preparada para ello y puede ser perjudicial y peligroso", ha advertido el Ayuntamiento, quien ha recordado que "cerca hay laderas por las que una persona podría caer". También pide tener en cuenta la situación epidemiológica, por lo que también apela a la "responsabilidad individual".

Varios ejemplares por el mundo

El descubrimiento llega después de que se hayan localizado otros cuatro monolitos similares, que han sido comparados con el que aparece en la película "2001: Odisea en el Espacio" de Stanley Kubrick, rodada en 1968 y que gira precisamente en torno a la aparición de un monolito negro de origen extraterrestre.

El primero de estos monolitos metálicos fue hallado a mediados de noviembre por un helicóptero en una zona remota y desértica del Estado de Utah y fue retirado a finales de esa misma semana, según medios locales, por un grupo de activistas medioambientales puesto que cientos de personas circularon esos días por el desierto para ver la estructura.

Un segundo monolito de base triangular fue encontrado a finales de noviembre en la colina de BatcaDoamnei, situada en la ciudad rumana de PiatraNeamt, en el noreste del país, y también fue retirado, aunque se desconoce quién lo hizo.

Un tercero fue localizado la semana pasada en una ruta montañera de la costa central de California, desapareciendo un día después, y un último en Países Bajos, que no es brillante, sino mate.