Ayuntamiento de Ayllón (Segovia) pide no acudir a visitar el monolito metálico hallado en las ruinas de Santiago

20M EP

NOTICIA

El Ayuntamiento de Ayllón ha apelado a la responsabilidad de la población para no acudir a visitar el monolito metálico hallado en las ruinas de la iglesia de Santiago del municipio segoviano y que podría enmarcarse en la aparición de otras estructuras similares en diferentes puntos del planeta, las cuales se ha atribuido el colectivo 'The most famous artist' a través de sus perfiles en redes sociales.