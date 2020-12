Ferit un home amb cremades en la mà en un incendi en la seua vivenda a Xàbia

Els fets van ocórrer sobre les 23.45 hores, quan el foc de la ximenera es va propagar per la resta del domicili a causa d'una espurna que va prendre peces de roba que hi havia en l'habitació, segons han informat fonts del Consorci Provincial de Bombers, que han intervingut per a extingir l'incendi.

L'home ha resultat ferit per cremades en la mà i traslladat al centre de salut per a la seua atenció sanitària. Així mateix, va ser necessària la intervenció també de bombers del parc de Benissa, a més d'efectius de la Policia Local.