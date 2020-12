Els consumidors valencians gastaran menys aquest Nadal a causa de la incertesa generada per la Covid-19

20M EP

NOTICIA

L'Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris ha realitzat un sondeig per a conéixer la previsió de despesa dels consumidors valencians de cara a les pròximes festes de Nadal. Segons aquest estudi, el 46,19% preveu gastar menys que l'any passat i un 36% un muntant similar, mentre que el percentatge dels qui afirmen que el seu desemborsament serà major es redueix i passa d'un 18,13% el 2019 a un 6,14% enguany, com a conseqüència de la incertesa generada per la pandèmia de la Covid-19.