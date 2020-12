Puig reivindica una reforma de la Constitució

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va reivindicar aquest diumenge una actualització de la Constitució perquè, al seu judici, "és insensat que ens constrenya i paralitze la por d'actualitzar un BOE de 1978" i va reclamar per a Espanya una "reconnexió emocional del tot amb les seues parts", així com "segellar d'una vegada els seus esquinçaments interns".

Per a això, va defensar "una Espanya d'Espanyes" i un model territorial "polifònic i policèntric", també en la Comunitat Valenciana "eixa via superadora de centralismes i oberta a la diferència enriqueix el conjunt".

Així es va manifestat Puig aquest a Alacant en l'acte commemoratiu del Dia de la Constitució, on es va fer lliurament de les Distincions de la Generalitat per la Defensa dels Drets i les Llibertats Constitucionals 2020, que han recaigut en els catedràtics Ernest Lluch i Manuel Broseta, tots dos a títol pòstum, i l'ONG internacional Save the Children.

En l'acte, al qual van acudir tots els membres del Consell, també va intervindre la vicepresidenta i consellera de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, i es van recitar versos de Francisco Brines i Francisca Aguirre.

Durant el seu discurs, el cap del Consell va assenyalar que "les circumstàncies ens obliguen a donar una resposta justa, social i àgil", i que eixa resposta "no consisteix en independentismes centralistes ni perifèrics". "El camí és la cogovernança, és a dir, un millor govern compartit per a servir a la ciutadania amb major eficàcia", va assegurar.

Per al president, "també en la Comunitat Valenciana eixa via superadora de centralismes, i oberta a la diferència, enriqueix el conjunt". I com a mostra d'això va assegurar que, en la situació actual, "ha sigut crucial comptar amb la veu i la mirada de la ciutat d'Alacant i de la província d'Alacant en aspectes com els acords d’'Alcem-nos' per a la recuperació de la Comunitat Valenciana". "Per això, hui el debat territorial ha d'alinear les regles amb la nostra realitat actual i amb la nostra visió de futur", ha afirmat.

Per part seua, la vicepresidenta del Consell i consellera de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, va destacar que la cogovernança "s'ha revelat com altament positiva per a la gestió dels interessos públics, en primer lloc, perquè les mirades plurals sempre són més àmplies que les uniformes, però també perquè la codecisió és el fonament de la corresponsabilitat".

A més, la vicepresidenta del Consell va manifestar que les decisions "són més adequades i encertades quan s'adopten amb mesures de proximitat" i ha posat en valor que "aquesta és la grandesa política de l'Estat de les Autonomies, que durant els últims mesos està responent de forma molt eficaç als reptes provocats per l'alarma sanitària, econòmica i social".

"Enguany estem redescobrint que criar, cuidar i curar són les accions sobre les quals s'assenta la vida i se sustenta la nostra pròpia essència com a espècie", va subratllar.

Cinc reptes

El president de la Generalitat va explicar que existeixen actualment "cinc reptes als quals fer front": "superar l'Espanya macrocefàlica del centralisme ineficient, aconseguir l'Espanya equitativa del finançament just i l'harmonia fiscal, avançar cap a l'Espanya cogovernada sense independentismes ni nacionalismes excloents, atendre l'Espanya invisibilitzada de tantes terres oblidades i oxigenar l'Espanya despoblada de l'hivern demogràfic".

En aquest sentit, va remarcar la necessitat de "dialogar, la qual cosa exigeix voluntat, pensament, predisposició i empatia" per a "afrontar aquests reptes".

Així mateix, Puig va defensar "la realitat plural i diversa tant de la Comunitat Valenciana com d'Espanya". "A una terra cal voler-la tal com és, no com a un li agradaria que fora, perquè el contrari és interés, domini i opressió", va agregar.

Durant la seua intervenció, el cap del Consell va destacar que la Constitució "va canviar el nostre rumb col·lectiu, per a bé, amb llibertat, pau i democràcia", no obstant això 42 anys després "la nostra arquitectura institucional i emocional precisa un canvi 'de iure', o 'de facto".

En aquesta línia, va reivindicar una actualització de la norma bàsica de tots els espanyols. "És insensat que ens constrenya i paralitze la por d'actualitzar un BOE de 1978", va declarar. A més, va assegurar que "no es tracta d'unitat de destí en l'universal, de banderes, o d’identitarismes, sinó de drets, d'igualtat d'oportunitats, i d'una millor adaptació al món nou, digital i sostenible, que s'imposa".

Estat social

Puig va insistir que la Constitució "comença amb la definició d'Espanya com a Estat Social" i que "aquest accent social obri la porta d'un instrument decisiu per a protegir-nos de la pandèmia".

"És la Constitució la que consagra el dret a la protecció de la salut i reconeix el dret a la llibertat, a la seguretat i a la dignitat personal, valors dels quals emana un patriotisme cívic que inspira el nostre dia a dia", va pronunciar.

Així mateix, es va referir als principis d'equitat i solidaritat, que reconeix la Carta Magna, com "el més indivisible"; a la igualtat de drets, d'obligacions i d'oportunitats, com "el més indissoluble"; i al respecte a la llei i als drets dels altres, "sense egoismes, sense abusos i sense deslleialtats", com "el més indissoluble que ha d'existir".

El cap del Consell va destacar "la ineficàcia de sobreactuar amb oratòries inflamades de patriotisme" i va recordar les paraules de María Zambrano en les quals assegurava que "tot extremisme destrueix el que afirma".

Exemples de convivència

Durant la seua intervenció, Puig es va referir com a exemple de convivència al "artista universal" Joan Genovés, mort enguany, i "recordat per la seua mirada comunitària, el seu alé de llibertat, i el seu esperit conciliador".

També va recordar als catedràtics Ernest Lluch i Manuel Broseta, tots dos guardonats per la Generalitat, com "dues persones clau per a les nostres drets i llibertats constitucionals que van lluitar, pagant amb la seua vida, per la convivència".

Puig va assegurar que Ernest Lluch, al qual es va referir com a "pare de la sanitat universal", i Manuel Broseta, al qual va definir com a "dirigent clau en l'aprovació de molts estatuts autonòmics", "foren dues grans persones amb diferents mirades polítiques i un mateix i desgraciat final, tots dos assassinats per ETA".

Finalment, el cap del Consell va destacar el llegat de Eglantyne Jebb, fundadora de Save the Children fa 101 anys i "artífex d'haver situat els drets de les xiquetes i els xiquets en l'agenda política mundial".

"El seu llegat en la Comunitat Valenciana es manté gràcies a la gran família de treballadors, voluntaris i socis que conformen Save the Children, que sostenen cada dia una part crucial de l'escut social de la nostra Constitució", va concloure.