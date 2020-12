Ixen a la llum restes humanes del camp de concentració d'Albatera, el més significatiu d'España

El camp de concentració del franquisme "més significatiu d'Espanya" comença a revelar dades de la seua història gràcies al treball d'un equip d'arqueòlegs que ha portat a terme la primera fase d'una excavació que ja ha donat els primers resultats valuosos.

Els especialistes han aconseguit, per exemple, delimitar on se situava el camp i localitzar tota l'extensió en planta d'un dels barracons, la qual cosa permetrà documentar-lo perfectament i recuperar-lo per a una possible museïtzació. En els treballs també s'han trobat restes òssies, encara que encara no les fosses comunes, a causa de la gran extensió del terreny.

Munició, insígnies militars, un xicotet penjoll religiós que se suposa que pertanyia a un presoner i moltes llandes de sardines, l'únic aliment al costat de les llentilles que es donava als presos, són algunes de les troballes que estan començant a contar la trista història de l'enclavament.

Així ho ha explicat Felipe Mejías, que encapçala el grup d'arqueòlegs que ha estat treballant en la zona. L'expert recalca que es tracta del camp de concentració "més significatiu d'Espanya", ja que a ell van anar a parar persones que s'havien refugiat a Alacant però que no van poder escapar en el vaixell Stanbrook. Entre ells, i encara que no es conserven els llistats de presoners, van poder estar persones pròximes i càrrecs rellevants de la cúpula del govern republicà.

El germen d'aquesta investigació es remunta a fa uns tres anys, quan Mejías va començar a indagar la ubicació de les fosses comunes de la província d'Alacant i es va plantejar "què havia passat amb els morts d'eixos camps" dels quals tan poc se sap. De fet, malgrat les seues dimensions, del d'Albatera es coneixia poc més de l'àrea aproximada en la qual es trobava, encara que durant dècades els veïns i propietaris de les terres han anat trobant restes humanes i objectes que evidencia l'existència de fosses.

Fa al voltant d'un mes i mig, i comptant amb una subvenció de 17.600 euros de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, van començar els treballs per a estudiar el camp d'Albatera des d'un punt de vista arqueològic. En aquesta labor han intervingut unes 13 persones, entre el grup d'arqueòlegs, una antropòloga forense i investigadors de la Universitat de Cadis, que ha aportat un georradar de la unitat de Geodetecció de Patrimoni Històric de la Universitat de Cadis que coordina el professor Lázaro Lagóstena.

Els resultats són tan encoratjadors que els responsables de l'excavació han sol·licitat ajuda al Institut Valencià de Cultura (IVC) per a rodar un documental científic que mostre el treball tècnic alhora que "un punt de vista amb component líric".

"Els arqueòlegs som persones i ens emocionem", comenta Felipe Mejías, que subratlla les històries humanes que hi ha rere dels descobriments que van fent, per molt simples que semblen. "Estem excavant una espècie d'escombriaires, els pous on els presoners llançaven fem, només sardines i llentilles que és el que rebien, i de fet, molts morien de fam". Alguns reutilitzaven les llandes per a coure herba i altres aliments que podien aconseguir. "Ara continuem trobant-les".

Una altra de les principals troballes d'aquesta primera etapa és un barracó amb una fonamentació d'uns 60 metres de longitud que fotografiaran, documentaran i taparan amb la confiança que en la següent campanya, prevista per al pròxim any, s'excavarà per a poder fer en un futur una reintegració parcial -gràcies a documents gràfics que es conserven de 1938- i que es puga musealitzar.

I és que aquests treballs són només el principi d'un recorregut llarg i necessari, ja que els camps de concentració espanyols són un tema pràcticament inexplorat. En aquest sentit, Mejías recorda que fa una dècada un equip del CSIC va dur a terme excavacions arqueològiques en el camp de concentració de Castuera (Badajoz), una intervenció "pionera", i des de llavors, s'ha fet poc més.

"No hi ha rancor, només volen saber"

"És una qüestió per treballar. És un tema delicat, que encara alça butllofes, ja que hi ha qui interpreta la memòria des d'una perspectiva errònia; no es tracta d'obrir ferides, sinó de tancar-les. Arran d'aquesta intervenció he estat en contacte amb gent de tota Espanya i en cap d'ells he vist rancor, només volen saber", defensa Mejías.

La tasca dels arqueòlegs serveix també, diu, per a trencar silencis i que ciutadans de la zona rescaten informacions que han romàs callades. Fins i tot, un dels veïns ha realitzat una aportació econòmica que ha permés allargar la campanya quatre dies més, revela l'especialista.

Respecte a les restes humanes, fins al moment han trobat una tíbia i un occipital, molt junts, la qual cosa apunta que pot haver-hi una fossa "molt a prop". L'antropòloga forense està analitzant els ossos.

En tot cas, la consellera de Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, ha fet notar que "el tema del camp d'Albatera és més global, ja que no sols es tracta de localitzar les possibles restes, sinó d'intentar fer un centre d'interpretació".

Compra de terrenys

Ha explicat que s'està treballant en eixa línia, encara que una de les dificultats és que actualment els terrenys són privats. La intenció de l'Ajuntament és comprar-los mitjançant una subvenció, la qual cosa "donaria més possibilitats". "És important delimitar el camp per a fer un lloc de la memòria. El camp d'Albatera és un lloc idoni, encara que no serà l'únic, ja que volem fer un itinerari", ha postil·lat.

Així mateix, la consellera ha considerat que cal finalitzar un mapa de fosses. "Sabem que mai estarà, desgraciadament, actualitzat al 100% perquè algunes poden no trobar-se". La idea és poder tindre el mapa a principis de l'any que ve i posar en marxa una web, ha conclòs.