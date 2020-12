Los test de autodiagnóstico del Covid se empiezan a vender en las farmacias: ¿cómo es la prueba? ¿Hace falta receta?

Los test rápidos para detectar anticuerpos de coronavirus empezarán a venderse en las farmacias españolas esta misma semana. Estas pruebas permitirán a los ciudadanos realizarse un test autodiagnóstico en su casa para saber si han pasado ya la enfermedad.

¿En qué consiste la prueba?

Una de las principales características de esta prueba es su sencillez. Con un leve pinchazo en la yema del dedo cualquier persona sabrá en apenas 15-20 minutos si dispone de anticuerpos contra la enfermedad o no.

¿Cómo sé si estoy infectado?

Estos test de sangre detectan anticuerpos IgM (que indican una infección reciente pero no necesariamente activa) e IgG (que indican que la infección ya se superó y los anticuerpos se han generado hace más tiempo). Si el resultado del test serológico da negativo en IgM e IgG, quiere decir que el paciente no ha contraído el virus, debido a que su sistema inmunológico no presenta rastro de él, pero estos resultados no excluyen la infección, por lo que si la persona sigue teniendo síntomas, deberá repetir el test a los 3-5 días.

Por contra, si el resultado sale positivo en IgM e IgG, quiere decir que el paciente está en la fase aguda tardía de la infección. Por otro lado, si el resultado da positivo en IgM y negativo en IgG, indica que el paciente está en la etapa aguda de la infección. Finalmente, si el resultado es positivo en IgG y negativo en IgM, indica que el paciente ya ha superado la enfermedad.

¿Qué grado de fiablidad tienen?

Pese a que estos test están validados por la Comisión Europea y cuentan con un 95% de efectividad, sus resultados deben ser ratificados a posteriores en caso de ser positivos. El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha advertido de que los posibles positivos se tienen que confirmar con una prueba PCR. "En el caso de un posible positivo hay que confirmar con una PCR", ha señalado la portavoz de esta institución, Ana López Casero.

¿Hace falta receta?

Sí. Para acceder a la prueba se necesitará prescripción médica. De esta forma, se garantiza la trazabilidad y control de aquellas personas que lo realicen.

¿Cuánto cuestan los test?

El precio recomendado de venta de 'Prima Home Test', de la farmacéutica suiza Primalab, será 25,50 euros. Fernando Diez, director general de Elix Pharma, una empresa valenciana especializada en la distribución de productos sanitarios que será encargada de distribuir los test Prima, ha expresado en 20minutos su "compromiso" para evitar que se especule con esta cifra, "tal y como ocurrió con las mascarillas al principio de la pandemia". Desde Elix Pharma aseguran que su objetivo es que el precio baje en tres o cuatro meses.

¿Cuántas pruebas llegarán a España en estos meses?

La empresa prevé que durante los próximos tres meses se distribuyan 500.000 test de autodiagnóstico de Covid. La previsión es llegar al 99% de las 22.000 oficinas de farmacia que existen en España.