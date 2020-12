Steve Jobs, Curie, Hilfiger, Pedroche... falsas citas que se ponen en boca de personajes muy famosos y no son verdad

En Maldita.es nos preguntáis cada cierto tiempo a través de WhatsApp (+34 644 22 93 19) por citas que supuestamente ha dicho un personaje conocido u otro. Se mueven en cadenas y en montajes que incluyen una foto de esa persona y, aunque algunas sean reales, hay otras que son inventadas. Por eso, es importante saber identificarlas y evitar difundir una frase que esa persona nunca ha pronunciado.

Es posible que en algún momento hayas recibido una imagen de la científica Marie Curie, a la que le atribuyen la siguiente frase: "Nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales, de creerlo estaría reconociendo que soy inferior a los hombres, y no soy inferior a ninguno de ellos". Si es así, no la compartas, porque no hay pruebas de que la haya dicho: el Museo Curie, perteneciente al Instituto Curie de París, nos asegura que la cita no aparece en sus archivos y que la misma “no concuerda con lo que se conoce” de la científica.

Tampoco hay pruebas de que el cofundador de Apple Steve Jobs dijera poco antes de fallecer que se había dado cuenta de que “todo el reconocimiento y riqueza” de la que disponía “no tiene sentido frente a la muerte inminente”, como ya os contamos en Maldita.es.

Otro clásico de las citas atribuidas falsamente a famosos es el de Tommy Hilfiger y la frase “mi ropa es para personas blancas de clase alta y no para latinos”. Es un bulo que empezó a circular a través del correo electrónico en los años 90, cuando se decía que había realizado esas declaraciones en el programa de Oprah Winfrey. La frase falsa se viralizó tanto que incluso la propia presentadora tuvo que desmentirlo en su página web

Bulo de Hilfiger ARCHIVO

Cosas que personajes conocidos no han dicho sobre la pandemia de la COVID-19

Este tipo de bulo también ha circulado en varias ocasiones durante los últimos meses, coincidiendo con la pandemia del coronavirus. Por ejemplo, se ha viralizado que el premio Nobel de medicina, Tasuku Honjo, ha asegurado que “el virus es completamente artificial” ya que ha sido creado por el ser humano. Es un bulo que fue desmentido por el propio Honjo a través de un comunicado publicado en la web de la Universidad de Kioto.

A veces, lo que empieza siendo una broma termina viralizándose como real. Es lo que pasó con un contenido satírico que atribuía la frase “si llegamos a mil infectados de coronavirus en España os enseño una teta” a la presentadora Cristina Pedroche. Aunque la web que lo publicó especifica que es satírica en su aviso legal, empezaron a circular capturas del titular como si fuera real. Es un bulo del que ya alertamos en Maldita.es y que fue desmentido por la propia Cristina Pedroche.

Antes de difundir una frase que vemos en redes o que nos llega por WhatsApp tenemos que comprobar que es real. Un buen primer paso es copiar y pegar la misma en Google o en otro buscador para comprobar si ha sido recogida por algún medio o si ha sido desmentida. En el caso de que aparezca publicada en una web, comprueba que no es satírica y que enlaza a la fuente original.

Dado que muchas de esas frases son atribuidas a personajes históricos que murieron hace décadas o incluso siglos, siempre puedes ponerte en contacto con algún museo o asociación especializada en esa persona para que te confirme si es real. Si no, también puedes enviárnosla a través del WhatsApp de Maldita.es (+34 644 22 93 19).