IU reclama al alcalde y al presidente de la GMU que pidan disculpas por sus "engaños" en torno a Cosmos

Desde IU, además, han criticado en un comunicado el "cinismo" político del alcalde y su equipo de gobierno, que "llega a unos niveles que no merece esta ciudad y sus vecinos", a quienes "siguen engañando" con otros asuntos, como la mejora del alumbrado en la calle Foro Romano, que "sigue sin llevarse a cabo"; la nueva ordenanza de licencias, de la que "no se ha avanzado nada", o con el espectáculo nocturno del Alcázar, que lleva "más de un año cerrado y nadie da explicaciones".

En IU se preguntan si ahora, "con la confirmación de la denegación de la licencia por parte de Urbanismo para que en Cosmos se pueda incinerar residuos, no se pierden puestos de trabajo, no se condena al cierre de esta fábrica o no se impide que otras industrias quieran venir a Córdoba".

"Todo eso es lo que dijo el alcalde y el actual presidente de Urbanismo cuando estaban en la oposición y en plena campaña electoral, llegando incluso a señalar que 'acosábamos' a la empresa y que era 'grave' que no se le concediera licencia para incinerar", según han puesto de relieve desde IU.

Desde la coalición de izquierdas dicen haber sido "siempre coherentes" con sus políticas para la creación y el mantenimiento del empleo en la ciudad, pero también "para la sostenibilidad y salud de la misma".

En este sentido, "la cuestión que hemos ido tratando y tratamos en este momento no es la existencia de la fábrica", según argumenta IU, que aclara que "en lo que no estábamos ni estamos de acuerdo es en la incineración de residuos -plásticos, neumáticos, lodos- en pleno casco urbano, a pocos metros de viviendas, colegios, etcétera".

Por ese motivo, "en su día y de acuerdo con la normativa de aplicación y con los informes técnicos, como los actuales", desde IU, entonces en el gobierno local, "denegamos la licencia para esta nueva actividad que pretende la fábrica, lo que ha refrendado ahora el PP, con su alcalde al frente rechazando el recurso presentado por Cosmos contra la denegación".

De igual forma, añaden desde IU, en el mandato anterior, y desde la Gerencia de Urbanismo, se inició un expediente disciplinario tras comprobar que se estaban incinerando residuos "sin el correspondiente permiso", que "ahora hay que culminar, y es por eso que apremiamos al alcalde a que lo haga de inmediato, como también que desde el Ayuntamiento se inspeccione la fábrica para comprobar que no se vuelve a repetir esta irregularidad", según han concluido desde la dirección local de IU.