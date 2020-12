El Hospital 12 de Octubre permite mensajes de familiares para sus enfermos en coma

En estas fechas navideñas, con la pandemia, es cuando valoramos más que nunca la importancia de la comunicación. Pues así lo sentimos los que podemos reunirnos, imagínense lo que es para para los que están ingresados en una UCI.

Visitamos la del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Desde la primera ola de la pandemia este hospital, se diferenció de otros porque permitió la entrada en la UCI de familiares para despedirse de sus seres queridos.

Además, implantó un sistema de comunicación para que los familiares enviasen mensajes a sus pacientes. Ejemplos los dos de lo que significa la humanización de la medicina.

En el caso de las llamadas a los pacientes de la UCI somos testigos de algunas ellas. Destilan la vida en frases de cariño que pocas veces pronunciamos con semejante sinceridad.

Llamadas que nos emocionan como la que le hace Penélope a su madre Dora que acaba de salir del coma inducido. Quien se encarga de sostener la tablet donde se realiza la videollamada es la doctora Victoria Trasmonte. La emoción de su sonrisa traspasa la mascarilla cuando recuerda algunas historias como la de Rommel. Estuvieron cerca de desconectarle, pero le pusieron los mensajes de audio de su familia. Sus pulsaciones empezaron a cambiar y finalmente salió del coma.

Una de las dudas más comunes es si los pacientes en coma oyen. El caso es que una de las formas de evaluar la inconciencia es por su respuesta a los sonidos.

Otra cosa es saber si el paciente entiende lo que le dicen. En casos de sedación o coma superficial es muy probable que el paciente entienda alguna cosa o identifique voces. También la capacidad para escuchar depende de si es un coma superficial o profundo.

El problema es que muchas sustancias usadas en la sedación producen amnesia por lo que cuando despiertan no recuerdan nada de las llamadas. Sin embargo, como nos confiesa Rommel: "Cuando estaba en coma, yo tenía sueños, me estaba dejando vencer pero al escuchar a mi mujer y a mis hijos me crecí y salí del coma. Le aseguro que los que estamos en coma sí escuchamos y a mí eso me salvó la vida".