Profesora UNIR aconseja "fortalecer la formación en competencias socio emocionales" para complementar enseñanza en línea

La docente ha indicado que esto puede hacer "cambiar mi actitud, desarrollar habilidades, así como conocerse a uno mismo y conocer cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, sin olvidar que nos guiará a saber pedir ayuda y ser más empático con los demás".

La también miembro del grupo de investigación Metodologías Activas y Mastery Learning (MAML) de UNIR en una entrevista a Europa Press ha indicado que el confinamiento derivado del coronavirus "nos tiene que llevar a mejorar la parte física, cuidar nuestro cuerpo, porque está comprobado el movimiento influye en nuestra capacidad de aprendizaje".

El ejercicio, ha añadido "nos ayuda a generar nuevas neuronas que favorecen la memoria, a evitar el tipo de problemas de contracturas musculares, así como problemas de la vista porque estamos demasiado tiempo en las pantallas y hay padecimientos oculares de ahí que haya que hace yoga para ojos, que consiste en hacer movimientos oculares".

APRENDIZAJE DE 20 AÑOS

La docente ha asegurado que "en tres meses hemos sido capaces de haber aprendido lo que no hemos sido capaces en veinte años". Ha recordado que desde hace tiempo se han desarrollado campañas para incorporar la tecnología a la educación y "siempre se han encontrado excusas; que si los presupuestos; que está la tecnología y no está la formación; que está la formación y no está la tecnología, y esta situación - de pandemia- nos ha hecho que aprendamos con lo que teníamos a mano y con lo que no teníamos".

Ello, ha añadido Marcano ha evidenciado la "capacidad de aprendizaje del ser humano y saberse adaptar a las situaciones nuevas". En este sentido, ha destacado que "ha sido un gran aprendizaje a nivel de docentes y de estudiantes también, porque el aprendizaje ha tenido que ser mutuo".

La profesora de UNIR ha resaltado que "aunque ha sido incómodo y estresante unos meses más tarde nos hemos sabido adaptar tanto a nivel educativo como a nivel hogar, para buscar lugares para el aprendizaje".

En este sentido, ha apuntado que aunque los estudiantes "están mucho tiempo con los dispositivos tecnológicos pero no la están usando para la formación, sino que, sobre todo, le dan un uso más de redes sociales, pero tener que estar cantidad de horas pegado a una pantalla con una clase ha sido muy estresante para ellos".