El peligro de las comidas familiares: muere de Covid en Cataluña un hombre de 54 años y su familia acaba en la UCI

Las reuniones familiares han estado siempre en el punto de mira de las autoridades sanitarias por ser uno de los escenarios que más brotes han provocado durante la segunda ola del coronavirus en España. El peligro de uno de estos encuentros ha quedado reflejado en la historia de una familia catalana, que ha querido dar a conocer su caso en televisión para concienciar a la ciudadanía de cara a las próximas reuniones familiares de Navidad.

Núria y Marcel, un matrimonio de 51 y 54 años, respectivamente, solían comer todos los miércoles en casa de los padres de ella. Tal y como ha contado Núria a TV3, todos han cumplido siempre con las medidas sanitarias y nunca se han quitado la mascarilla, salvo para esas comidas semanales.

Sin embargo, a principios de octubre, días después de uno de esos encuentros, Núria vio a Marcel tumbado en el sofá porque no se encontraba bien. Le tomó la temperatura y vio que tenía fiebre. Acto seguido, ella se la tomó, y también. Al poco recibió una llamada de su madre: "Me llama mi madre y me dice 'Núria, no te asustes, pero tu padre tiene fiebre. Al cabo de unos días, ella también tenía fiebre", recuerda Núria.

Cada setmana, la Núria i el Marcel, el seu marit, dinaven a casa dels pares d’ella. Era l’únic moment en què es treien la mascareta. En un dels dinars es van contagiar de Covid. Van acabar tots ingressats. En Marcel, de 54 anys, no se n’ha sortit. https://t.co/Dx54LYYZWu#Play324pic.twitter.com/iVT6m2MaAF — 324.cat (@324cat) December 4, 2020

Tras hacerles la prueba, los cuatro dieron positivo en Covid-19 y a los 10 días, todos ingresaron en el hospital. Núria y Marcel ingresaron directamente en la UCI del Hospital de Figueres, mientras que el padre de Núria, de 76 años, fue trasladado a la Clínica del Remei de Barcelona, intubado con ventilación mecánica.

Núria y su madre pudieron regresar a casa una semana después de su hospitalización, y el padre recibió el alta tras 45 días ingresado. Sin embargo, el caso de Marcel presentaba complicaciones, algo que sorprendió a su familia, ya que era una persona activa y deportista.

"Es muy duro. Estás todo el tiempo pendiente del teléfono. Yo no me hubiera imaginado que en un mes me habría cambiado la vida así", comentaba Núria a las cámaras de TV3 cuando la entrevistaron el pasado 25 de noviembre. Dos días después, el 27, y tras pasar 40 días ingresado, Marcel falleció.

"Siempre llevábamos la mascarilla, nos lavábamos las manos... El único día que nos pudimos contagiar fue aquel, el día de la comida. Ahora, cuando nos encontramos con mi hermano, con mi cuñada, siempre llevamos mascarilla. Cosa que antes no hacíamos, porque no había pasado nada... Hasta que pasa", concluye Núria.