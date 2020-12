Ana Pastor critica que Galicia es "maltratada" en los PGE, con una bajada "muy importante" de la inversión

Ana Pastor ha afirmado que el presupuesto aprobado por el "Gobierno Frankenstein nace lastrado" porque está basado "en una mentira con ingresos hinchados y cuentas falsas", en alusión a la previsión de fondos de la Unión Europea.

Acompañada en la sede del PP de Pontevedra por los diputados María Ramallo y Javier Bas, y por las senadoras Pilar Rojo y Elena Muñoz, Ana Pastor ha explicado que, de las 1.500 enmiendas presentadas por su partido, 48 son "específicas" para la provincia de Pontevedra, si bien todas han sido rechazadas tras la aprobación de unos PGE apoyados por "independentistas y radicales". Así, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "seguir en la Moncloa" a costa de superar "una línea que en democracia no se debería traspasar con el pacto con Bildu".

Frente a unas cuentas con "más déficit, más deuda pública y más paro", Pastor ha contrapuesto los presupuestos durante el Gobierno presidido por Rajoy en aspectos como la inversión en Fomento y la disminución del peaje en la AP-9. "Pasarán años hasta que se vea una rebaja como la que hizo Rajoy", ha afirmado Ana Pastor sobre la época en la que ella misma estuvo al frente de esa cartera.

Entre las enmiendas presentadas por el PP, ha destacado los 34 millones reclamados "para fortalecer" el Camino de Santiago de cara al próximo Xacobeo 2021, la creación de una Unidad de Prevención en la Comisaría de la Policía Nacional en Pontevedra y la implantación del "IVA cero" en las mascarillas, no solo en las higiénicas, sino también en las FFP2 y FFP3 que, según Ana Pastor, "deberían ser las que utilizasen los sanitarios", recordando que este colectivo suma más de 80.000 contagios por COVID que, para la vicesecretaria de Política Social del PP, debería estar considerada como "enfermedad profesional".

En el ámbito económico, Ana Pastor ha señalado que la pequeña y la mediana empresa es "clave en la economía" de una ciudad, por lo que ha exigido "a ingresos cero, pagos cero" para los autónomos. "PSOE y Podemos no se puede decir que sean el Gobierno de la gente", ha reprochado, argumentando que cuando estos proclaman no dejar "a nadie atrás, que pregunten a muchas personas abocadas a no poder abrir su negocio".

COVID

En este sentido, la diputada por Pontevedra y alcaldesa de Marín, María Ramallo, se ha quejado de que en los Presupuestos "no se ha tenido en cuenta" el acuerdo alcanzado en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para compensar a los ayuntamientos por los gastos en ámbitos como la limpieza y los servicios sociales derivados de las necesidades de la pandemia. "No nos vemos reflejados en este Presupuesto que tenía que ser menos ideológico y más útil para los vecinos", ha insistido la regidora marinense.

Además, ha recordado que el PP ha apoyado "prácticamente todas" las enmiendas del BNG y "todas" las presentadas para Poio, Pontevedra y Marín, aunque tampoco estas prosperaron por el voto contrario del PSOE, al que se adhirieron los diputados socialistas por Pontevedra. "Cada uno tendrá que rendir cuentas de lo que quiere para esta provincia", ha advertido María Ramallo, que tampoco ha hallado respaldo del PSOE a la enmienda sobre la mejora de la PO-11 en Marín "que venía arrastrada de los Presupuestos de 2018 y era de vital importancia para la conectividad con Pontevedra".

Por su parte, el diputado Javier Bas ha asegurado que estas cuentas "comete los mismos errores que llevó a los grandes recortes", que ha atribuido a las aprobadas en los Gobiernos presididos por José Luis Rodríguez Zapatero a base de "incremento del gasto desorbitado y descontrolado, y subida de impuestos generalizados", en este caso a las primas de seguros o el impuesto de matriculación, entre los ejemplos que ha citado.

"Todo queda en apariencias y frases grandilocuentes", ha señalado Bas, argumentando que "a la hora de concretar acciones para las partidas presupuestarias, no las han querido aprobar porque es un Gobierno sin un criterio claro y que actúa a fuerza de improvisación, como se ha demostrado en la pandemia".

Como representante en el Senado, Elena Muñoz se ha comprometido a ser "muy beligerantes" con estas cuentas, refiriéndose a las enmiendas del PP como "el antídoto al hachazo fiscal del PSOE". Muñoz ha tildado de "falsedad" que la subida impositiva "solo" afecte a las clases altas, sino que también "va a afectar a las clases medias y bajas".

SENADO

Sobre los próximos trámites, la senadora Pilar Rojo ha precisado que los Presupuestos llegarán a la Cámara Alta de las Cortes Generales el próximo 9 de diciembre y que el plazo para la presentación de enmiendas finalizará el día 14 para retornar el día 23 al Congreso. "La intención del Gobierno es aprobarlo con la mayor velocidad posible", ha alertado Rojo, calificando ese margen de "inaudito en la historia de la democracia", con comparecencias y debates "mínimos".

Por ello, Rojo ha anunciado que el PP dará "la batalla hasta el final" ampliando incluso las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario popular. Además, ha recordado que el PSOE y el BNG exigían a los Gobiernos presididos por el PP que los Presupuestos para Galicia "plasmaran por ley un 8 por ciento del total", un porcentaje que "ahora no llega ni al 6 por ciento cuando el PP llegó al 13 por ciento", ha recalcado.