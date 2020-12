Mallada (PP) critica que las cuentas no contemplen la reforma de la Administración

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el portavoz adjunto y diputado responsable de Economía, Pablo González, la popular ha subrayado que la "extraordinaria situación" que vive Asturias requería también un Presupuesto "extraordinario" dirigido a los sectores más afectados por la crisis.

"Desde el PP buscamos un presupuesto que no deje caer a las familias, que no deje atrás a los asturianos. Objetivo que no cumple el proyecto presentado por el Gobierno", ha indicado.

Para Mallada, el proyecto presentado por el Gobierno perpetúa una administración regional heredada, "y no contempla ningún esfuerzo encaminado a la anunciada reforma de la administración". Así, ha explicado que de los 681,7 millones de euros de incremento del Presupuesto respecto al de 2020, 295,4 millones se van a dedicar a mantener y aumentar la administración.

Además, el Presupuesto contempla 121,3 millones "a financiar el sobrecoste sanitario y asistencial, en el SESPA y en el ERA".

La popular ha señalado que 165 millones se destinan a inversiones y transferencias, en parte a activos públicos "que no se pueden considerar como productivos no generan ingresos ni riqueza en el futuro", y transferencias que, en un alto porcentaje, financian convenios, "algunos de dudosa utilidad social, y otros de actividades que debería de prestar directamente la administración". "Únicamente 100 millones van al Fondo de Rescate", ha indicado la popular.

A este respecto ha destacado que si se extraen de los Presupuestos las partidas destinadas al SESPA y al ERA, "donde creemos que efectivamente es imprescindible destinar más recursos"; las cuentas reflejan que estamos ante un Gobierno "que es incapaz de aligerar sus gastos en su propia estructura para destinar más recursos a las familias en estos momentos de crisis: El Gobierno ha destinado tres veces más a esa administración burocrática que al Fondo de Rescate".

Así, ha afirmado que este Fondo, "que debería ser la piedra angular de todo el Presupuesto", es "absolutamente insuficiente". Mallada ha recordado que el PP trasladó al Gobierno la necesidad de contar con un fondo de rescate que, de una manera similar a Alemania, cubriera el 70% de las pérdidas que han tenido este año los sectores más afectados por la pandemia, lo que supondría una cantidad de unos 370 millones de euros.

Otra de las críticas de los populares se dirigen al hecho de que este Fondo no sea retroactivo, tal y como solicitaba el PP, "ya que solo habla de compensaciones para los cierres que se produzcan en 2021, dejando fuera a todos los que están en una situación limite ya en 2020".

Mallada también ha denunciado que el PP conoció estos Presupuestos a la vez que el resto de asturianos; cuando el Gobierno hizo público el borrador de presupuestos. "Hubo partidos políticos que entendieron que podían negociar el presupuesto a ciegas, con tal de que el Gobierno aceptase cuestiones muy concretas, muy respetables, pero que nada tenían que ver con un enfoque global de un presupuesto que tenía que dar soluciones concretas a todos los sectores afectados", ha dicho.

Respecto a las inversiones, explicó que en este Presupuesto se incluyen inversiones históricamente comprometidas por los sucesivos gobiernos socialistas que nunca llegaron a ejecutarse. En lo referente a Oviedo, Mallada ha mostrado su satisfacción porque Barbón "haya recogido las peticiones del alcalde" del Gobierno popular, Alfredo Canteli.