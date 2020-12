El polémico árbol de Navidad de una comisaría en EE UU: está decorado con fotos de presos

Llegan las fechas navideñas y con ellas la decoración de casas y lugares de trabajo. Pero no siempre estas decoraciones son a gusto de todos.

Es lo que ha ocurrido en la Oficina del Sheriff de Mobile, en Alabama, donde los agentes decidieron decorar su árbol navideño con las fotos de las fichas policiales de los presos detenidos este año.

"¡Hemos decorado nuestro árbol con fotos de fichas policiales para mostrar cuántos malos hemos sacado de las calles de Mobile este año! ¡No podríamos haberlo hecho sin nuestros fieles seguidores!", publicó en Facebook el perfil oficial de la Oficina del Sheriff.

Tras la publicación de la foto, numerosos ciudadanos mostraron su descontento con la idea.

"Estoy realmente decepcionada. Cada persona en ese árbol es el hijo o la hija de alguien", dice una vecina.

"Qué engreída demostración de arrogancia moralista y crítica. Detrás de cada uno de estos rostros hay familias que aún se preocupan y tienen esperanza por sus seres queridos. Se supone que la Navidad es una muestra de amor y entrega a través de la celebración del nacimiento de Cristo, no un accesorio barato para provocar vergüenza. Esto no beneficia a nadie, excepto a los egos inseguros a los que no se les debe dar la tarea de proteger al público", dijo otro vecino, más duro aún". "Creo que es de mal gusto", dice otro ciudadano.

La Oficina del Sheriff no se ha manifestado tras las críticas.