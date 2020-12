Iglesias se pone como meta "avanzar hacia una nueva república": "Llegará más pronto que tarde"

El vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pronosticó este sábado que la república llegará a España "más pronto que tarde" y pidió a su partido y en especial a sus juventudes que presionen para ello. "La agenda es republicana" y la sustitución de la monarquía por un sistema electivo "va a ser una realidad en nuestra patria" en el futuro, sostuvo Iglesias.

El dirigente se refirió así al escenario político futuro en la reunión que mantuvo este sábado la dirección de Podemos, a la que estuvieron invitados tanto el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, como la alcaldesa de Barcelona y líder de los comuns, Ada Colau, y la candidata de Catalunya en Comú a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach. Iglesias afirmó que la concepción "centralista, uniforme y neoliberal" de España "ha fracasado", y sostuvo que esa es precisamente la condición que facilita la puesta en marcha de una república en el futuro.

"Se abre paso una agenda de defensa de los servicios públicos, de los derechos laborales y sociales, de lo común, de la fraternidad de los pueblos del Estado, de la res pública. Esa agenda es republicana. Si algo ha puesto sobre la mesa la pandemia es la necesidad de defender y consolidar lo común y lo público", planteó el líder de Podemos. No obstante, Iglesias quiso desvincular su aspiración republicana de cualquier "nostalgia" hacia la II República. "La república debe tener memoria pero ninguna nostalgia. República es, ante todo, juventud, feminismo y futuro", insistió.

Iglesias también quiso llamar la atención sobre la puesta en marcha de un "bloque histórico" de PSOE y Unidas Podemos con las formaciones nacionalistas periféricas que he permitido la aprobación de unos Presupuestos de los que Podemos está "muy orgulloso". "Estamos ante un acuerdo en el que ha tenido mucho que ver nuestro trabajo en el Gobierno de coalición, que no va todo lo lejos que nos gustaría", pero que "refleja buena parte de los planteamientos" morados, defendió Iglesias, que presumió del "éxito" de las posiciones de Unidas Podemos en la coalición.

"Llevábamos trabajando duro por la mayoría parlamentaria que hemos logrado construir durante los últimos siete años", y Unidas Podemos ha conseguido forjarla pese a las "enormes resistencias que se produjeron para que no se pudiera materializar", apuntó igualmente Iglesias. "Esta mayoría, con una correlación interna más favorable a nosotros, existe desde diciembre de 2015, y se repitió en junio del 2016 y en abril de 2019. Han tenido que pasar 5 años, repeticiones electorales, escisiones en Podemos" y presiones para que el PSOE pactara con Cs para que se hiciera efectiva, recordó.

Eso sí: una vez configurada la mayoría de la izquierda y los nacionalistas e independentistas, las derechas "tienen muy difícil volver a gobernar", consideró el líder de Podemos. Y es que, a su juicio, los partidos conservadores "han perdido la capacidad de llegar a acuerdos con fuerzas moderadas no españolistas", y "va a ser su propia concepción centralista de España la que les expulse del Estado". "Lo que plantean es que el Estado no es de todos, es suyo, y que hay fuerzas que representan a millones de ciudadanos, como Podemos, ERC o Bildu, que no tendríamos derecho" a participar en la vida pública. "Pues nosotros somos tan españoles como cualquiera", defendió Iglesias.