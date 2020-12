Tu horóscopo diario: sábado 5 de diciembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 5 de diciembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Le darás vueltas a cierto rumor que ha llegado a tus oídos y que tiene que ver con el trabajo y cómo pueden cambiar las cosas en él y cómo pueden afectarte. Es cierto que algo de todo eso es verdad, pero piensa que no hay mal que por bien no venga. Mantén el optimismo.

Tauro

Hay una dificultad hoy que tiene que ver con algo de la casa y que te llevará un tiempo arreglar o poner en orden. Pero te vendrá bien para hacer una limpieza de objetos del pasado que realmente ya no tienen ninguna utilidad. Eso te producirá bienestar.

Géminis

No sueles hacer contactos superficiales con personas que no conoces o a través de las redes, pero hoy quizá encuentres a una persona afín a ti que te va a caer muy bien. Entablarás una conversación que poco a poco puede llegar a una auténtica amistad.

Cáncer

No vas a eludir tus responsabilidades y por mucho que no te haga gracia, atenderás a una persona que te ha pedido un favor y sabes que se lo debes y que además no está en su mejor momento. Eso significa que dejarás de hacer algo que te apetece mucho.

Leo

Tu lucidez hoy te hará trasladar a los demás algo muy importante porque sabrás guiarles o explicarles lo que deben de hacer en un momento complicado para ellos o con muchas dificultades. Eso será un bálsamo para ese grupo de personas que te van a deber mucho.

Virgo

Puede haber una pequeña discusión con la pareja por una cuestión doméstica muy sencilla de resolver pero en la que está en juego algo así como una posesión territorial. Si lo miras con algo de sentido del humor, verás que no tiene la más mínima importancia.

Libra

No dejes que los egoísmos de los demás te arruinen el día, porque eso no es nada inteligente por tu parte. Si perteneces a un equipo de algún deporte o a un grupo, observarás que lo importante es que todo el mundo trabaje por lo mismo. Dilo en voz alta.

Escorpio

No debes descuidar nada de lo que signifique un bien material que quizá cuidas poco o no le prestas la atención suficiente. Es hora de ponerte en marcha en este asunto e incluso si estás lejos, tendrás que buscar los medios para solucionar este tema.

Sagitario

Si has pasado una pequeña crisis con la pareja, ahora vas a poder salir de ella con más facilidad ya que se soluciona un tema que te había traído preocupaciones. Puede que se produzca el regreso a un lugar de origen y eso calmará las aguas.

Capricornio

Esperas buenos momentos familiares este fin de semana y se producirán porque habrá una noticia alegre que quizá anuncie un enlace o una nueva pareja de alguien cercano. No debes poner pegas a nada ni siquiera si no te parece lo adecuado en este momento.

Acuario

Deja de lado cualquier tema desagradable del que hayas hablado o que haya tenido presente durante toda la semana. Si haces un punto y aparte y te dedicas a lo lúdico, sean cual sean tus preferencias, vas a pasar un día lleno de momentos estupendos.

Piscis

Vivir el presente puede ser enriquecedor si te lo propones y no piensas en lo que fue y en otros momentos de tu vida. Ahora, si quieres, tienes la oportunidad de disfrutar de muchas cosas que incluso antes no podías por falta de tiempo. Respira hondo y mira a tu alrededor.