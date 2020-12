Madrid registra tráfico intenso de salida coincidiendo con el puente y con el cierre perimetral

La salida de la ciudad de Madrid registró este viernes tráfico lento por la A-3 en Rivas Vaciamadrid, según han indicado a Europa Press fuentes de la DGT, después de que la comunidad haya cerrado perimetralmente desde este 4 de diciembrepor el Puente de la Constitución y hasta el próximo 14 de diciembre.

Según los últimos datos de la DGT, también provocó retenciones un accidente de salida en Madrid en la A-6 en Aravaca. Asimismo se registró tráfico lento en Barcelona en la C-17 a la altura de Aiguafreda. Y en Murcia, una avería causó complicaciones en la A-7, a la altura de Alcantarilla, en dirección hacia Alicante.

Además, hay unas 50 vías afectadas por la nieve. En concreto, de la red principal, hay 8 afectadas, la mayoría en nivel verde, el más bajo. Las dos más afectadas son: la A-395 en Monachil (Granada), donde se prohibió el paso a camiones y autobuses, y se obligó a usar las cadenas; y la AG-64 en La Coruña, a la altura de San Sadurniño, donde se prohibió el paso a camiones y autobuses, aunque no son obligatorias las cadenas.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha explicado este viernes que en este "famoso" puente de la Constitución, que era el que más tráfico tenía del año junto a Semana Santa, "no hay una operación especial de tráfico por sentido común". "No podemos estar pidiéndole al ciudadano que no se mueva, que se quede en casa, y salir al mismo tiempo diciendo que hemos preparado una operación", ha precisado en declaraciones a Radio Nacional.