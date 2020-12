Vox solicita al alcalde que "escuche a la oposición y quienes saben de cultura" tras "el espectáculo" del IMAE

En una nota, la concejal ha dicho a Bellido que "este gobierno no se entera, tiene mucha prepotencia o se cree que somos tontos, pero deberían aprender a sumar, porque sino las cosas no salen.

Con respecto al Festival de la Guitarra, considera que "hay que revisarlo y cambiarlo en profundidad y ver qué se puede hacer para mejorarlo, sin prisas, sin oscurantismo y de la mano de los que más saben de cultura en esta ciudad".

Además, Badanelli ha criticado "la forma de actuar del gobierno de Bellido, dando por hecho cosas que saben de sobra que no son ciertas". "Lo han hecho con el Festival de la Guitarra, con el convenio de los joyeros y con AJE", ha advertido.

Así, ha remarcado que no están "para anuncios ni para tonterías, hay muchas licencias paradas en Urbanismo, innovaciones, el tema de la sierra, y este gobierno sigue actuando a base de anuncios para luego excusarse en el no de la oposición".

Igualmente, la edil ha destacado que "este gobierno no puede actuar escudándose en la oposición para justificar su incapacidad de gestión". "No nos pueden seguir culpando de todo lo que no pueden o no saben llevar a cabo con efectividad", ha apostillado.

En este sentido, ha indicado que "si no saben gestionar, que remodelen el equipo de gobierno, porque no estamos para perder tiempo ni dinero, pero sobre todo no estamos para hacerle perder tiempo a los cordobeses", a lo que ha agregado que "la voluntad de Vox siempre es sumar y ayudar para que esta ciudad crezca".