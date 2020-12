Adriana Lastra: "La Navidad la pasaré con mi pareja, no le veo desde septiembre"

La portavoz del grupo socialista del Congreso, Adriana Lastra, ha asegurado que esta Navidad se desplazará a Asturias, su "casa", para pasar allí las fiestas. "La Navidad la voy a pasar en mi casa, con mi pareja, al que no veo desde hace tres o cuatro meses, desde principios de septiembre", ha dicho.

En una entrevista al Canal 24 Horas de TVE, Lastra ha matizado que decidió quedarse en Madrid aunque es "ciudadana asturiana y tengo residencia en Asturias". "En cuanto se celebre el último pleno, me iré a Asturias a celebrarlo con mi pareja, evidentemente, manteniendo todas las precauciones", ha añadido.

En este sentido, la portavoz socialista se ha referido también al plan para la Navidad anunciado por el Ministerio de Sanidad y del que esta semana se desmarcaron la Comunidad de Madrid y Cataluña.

El presentador de La tarde en 24H, Diego Losada, ha recordado a Lastra que Sanidad "nos dice que mejor quedarse en casa, pero a la vez que se permite viajar a los familiares y a los allegados", y le ha lanzado la siguiente pregunta: "¿No va a ser un coladero?".

"Lo primero es que yo me voy a mi casa, no es que me quede en mi casa, es que me voy a mi casa", le ha remarcado Lastra, quien ha añadido que "después de tantos meses pasándolo tan mal, con el ejercicio de disciplina que ha hecho toda la sociedad española, creo que la gente lo que necesita es verse, quererse aunque sea con una distancia de dos metros. Creo que eso es de lo que habla el ministro Illa".

Respecto a la pregunta lanzada por el periodista, Lastra ha respondido que no cree que vaya a ser un coladero: "Todos mantenemos la responsabilidad individual, que al final es una responsabilidad colectiva, creo que lo que hemos demostrado desde el mes de marzo es que somos un país muy disciplinado, que sabe hacer las cosas bien, hemos salvado la vida a muchísima gente, precisamente con los estados de alarma, y creo que si todos mantenemos las medidas de seguridad, de distanciamiento, de mascarilla, de lavado de manos, podremos pasar unas Navidades en familia, más pequeña que otras veces, eso sí", ha matizado.

Por otro lado, la portavoz socialista también se ha referido al término "allegado", empleado en el plan de Sanidad y que Andalucía ha rechazado. "Cuando queremos enredar con las palabras lo hacemos muy bien. Creo que todo el mundo entiende a lo que nos referimos cuando hablamos de familiares o de allegados. No hace falta ir a la RAE. Creo que una persona que esté sola, por ejemplo, y no tenga familiares, podrá cenar con allegados, digo yo. Y creo que a eso se refiere el ministro Illa", ha zanjado sobre este asunto.