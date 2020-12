Consultorio de Vivienda: "Cada vez que la vecina se ducha salpica y me moja la ropa tendida, ¿qué puedo hacer?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Quiere que quite mi maceta

PREGUNTA Tengo una ventana que da a un patio de luces comunitario al que solo tiene acceso mi vecina de abajo. En esa ventana tengo una única maceta con una planta para que le dé el sol.

Para regarla la llevo a la cocina, y he puesto una malla de plástico para que no le caiga alguna hoja que pudiera desprenderse. El otro día tocó a mi puerta y de modo amenazante me ordenó retirarla.

¿Pueden obligarme a retirarla si yo no la riego en el mismo alfeizar y sin pruebas de que estoy ocasionando molestias?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Más que un tema de riego, lo veo más de seguridad por si la maceta no tiene ningún elemento de sujeción que impida que se caiga.

Rectificación de liquidaciones

PREGUNTA Debido al Covid no se celebrará junta esta año. Pero sí nos han pasado la rectificación de liquidaciones de años anteriores desde 2015-2019, y sale a pagar claro. ¿Eso se puede hacer sin haber sido aprobado en junta?

¿Pueden cobrarme a mí rectificación de liquidaciones de años anteriores en los que yo no era propietaria aún? ¿Me corresponde pagar a mí esos cargos sin yo estar viviendo en la casa ni en la finca? ¿Se puede recurrir?

RESPUESTA DE LA EXPERTA La regularización de los saldos debe aprobarse en junta de propietarios.

Ventanas de la escalera siempre abiertas

PREGUNTA Un vecino abre las ventanas (comunitarias) que dan directamente al exterior desde la escalera. Las deja abiertas todo el día, ya sea verano, invierno, llueva o haga viento.

En una reunión de propietarios se acordó (consta en acta) que se ventilaría solo de 10:00 a 16:00. Lo que sigue incumpliendo.

Ahora con la escusa del covid más aún (omos solo 7 familias las que utilizamos dicha escalera). ¿Qué podemos hacer para terminar con esta situación?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Con independencia de su obligación de cumplir con la norma de régimen interior aprobada al efecto, en mi opinión en la actualidad la ventilación favorece que no se propague el virus.

Filtraciones de agua al patio

PREGUNTA Tengo una vivienda situada en la planta baja de un edificio construido hace 21 años. Según consta en el registro de la propiedad, el patio es de uso y disfrute del bajo. Existe tanto un acceso por mi vivienda como por el portal.

Por el acceso desde el portal hay filtraciones de agua de lluvia al garaje desde hace 9 años. Ese mismo problema existe en mi vivienda por la puerta de acceso al patio.

Consultando con expertos el problema se da porque las caídas de agua del patio hacia el sumidero van contra la fachada del edificio y el tipo de sumidero colocado es insuficiente.

La comunidad lleva 9 años negándose a modificar las caídas de agua del patio, sólo ha echado silicona en la puerta de acceso desde el portal para que no llegue al garaje, pero a mí me sigue entrando agua por mi puerta de acceso al patio, la silicona solo sirve para parchear temporalmente.

¿Qué puedo hacer para obligar a la comunidad a solucionar definitivamente este problema?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Según cuenta, este asunto debe ser resuelto por la comunidad. Si hace caso omiso, no le quedará más remedio que acudir a la vía judicial.

Fuma porros

PREGUNTA Me mudé hace dos meses a una casa de alquiler en un edificio de tres casas del mismo dueño. Los vecinos de abajo se pasan fumando porros por lo que tenemos que cerrar ventanas. También hacen fiestas hasta las 3 de la mañana.

La dueña ya ha hablado con ellos y paran dos semanas los ruidos... y vuelven a empezar. ¿Qué solución hay?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Se trata de un caso de actividades molestas. Si la situación persiste, aparte de denunciar los hechos, puede acudir a la vía judicial en defensa de sus interés ejercitando la acción de cesación por actividades molestas.

No quiere poner cortina

PREGUNTA Vivo en un segundo y cada vez que la vecina del cuarto se ducha, por su ventana sale agua que salpica mi ventana, y si tengo la ropa tendida me la moja.

Ignora mis peticiones para que lo arregle poniendo algo tan sencillo como una cortina de baño como tengo yo. ¿Qué puedo hacer?