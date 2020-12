Memòria.- Busquen als descendents de quatre valencians deportats pels nazis

Els germans Roselló, Luis i Juan, Francisco Navarro i Víctor Roselló havien passat inadvertits fins a hui en ser catalogats com a presos polítics francesos, relata la Diputació de València en un comunicat.

La troballa no només ha donat a conéixer la seua història, sinó la conservació de determinats objectes personals. Açò ha portat a la delegació provincial de Memòria Històrica a demanar a demanar la col·laboració de tot aquell que puga aportar informació sobre aquestes persones i els seus descendents, per telèfon o correu electrònic.

Amb aquesta iniciativa es pretén facilitar l'herència dels seus efectes personals conservats en un arxiu alemany. Alguns d'ells van aconseguir sobreviure a l'operació 'Espuma de mar', ordida pels nazis per a acabar amb la resistència en la ciutat francesa de Grenoble, i van acabar en un camp de concentració en el qual realitzaven treballs forçosos per a la indústria armamentística alemanya.

Entre els objectes que es conserven en l'Arolsen Archives destaca un rellotge de polsera que podria pertànyer a Navarro, que apareix registrat amb el número 30.946 a Neuengamme i que li va ser confiscat a la seua arribada al camp. Aquest centre internacional de referència sobre la persecució nazi busca als familiars d'una trentena d'espanyols.

Pel que fa a la història dels valencians, els germans Juan i Luis Roselló, nascuts a Favara els anys 1907 i 1913, van ser arrestats el mateix dia a Grenoble, on residien. Treballaven com a calderer i emmotllador i vivien amb les seues famílies en la coneguda com a 'capital dels maquis' entre els aliats.

Tots dos van escapar juntament amb altres valencians com Víctor Roselló (València, març del 1910), al San Bartolomé de Grenoble, una sagnant porga de la qual es van lliurar 369 detinguts. Solament un centenar d'ells van arribar vius al final de la II Guerra Mundial.

A diferència de molts altres represaliats, aquests tres valencians van sobreviure gràcies a la seua joventut i la capacitat per a realitzar treballs forçats. Els Roselló van arribar l'any 1944 al camp de Buchenwald, mentre Juan i Luis a penes van estar uns mesos allí perquè van ser traslladats al subcamp de Dora-Mittelbau, creat per a construir una fàbrica armamentística subterrània que no poguera ser destruïda pels bombardejos.

Menys informació es conserva de Francisco Navarro, nascut el 17 de febrer del 1911 a València i registrat amb el número 30.946 en el camp de concentració de Neuengamme. Els Arolsen Archives sí conserven un rellotge cronòmetre Dival, les agulles del qual es van detindre quan marcaven les tres menys quart.