El sector turístico y la hostelería reclaman un 'Plan Marshall' que les saque de su "pesadilla" antes de Navidad

Así lo han manifestado representantes de las principales asociaciones de la hostelería y turismo durante el encendido del árbol de Navidad que Cámara Valencia ha instalado en su fachada como parte de las acciones de apoyo a los sectores económicos afectados por la crisis.

El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana (CONHOSTUR), Manuel Espinar ha explicado a Europa Press que las expectativas para estas navidades son "duras" ya que el sector se encuentra con el "problema" de las restricciones horarias, del 'toque de queda', de que no se pueden hacer eventos en los locales de más de 15 personas y con el límite de seis personas por mesa.

Además, está "esperando" a que la Conselleria de Sanidad marque las directrices definitivas de estas navidades, ya que la Comunitat Valenciana se plantea "endurecer" más las restricciones acordadas en la intersectorial de ámbito nacional. "Todo el mundo está expectante, tanto el cliente como nosotros, para ver de qué manera actuamos", ha apuntado.

Con estas premisas, el sector se enfrenta a unas navidades "atípicas" con propuestas como las Tarjetas Regalo con el distintivo 'Esta navidad regala hostelería' que sugieren a las empresas regalar a sus trabajadores cenas o comidas individuales ya que no se van a poder hacer en grupo.

Espinar ha lamentado que la hostelería está en la "zona cero" de esta crisis, que se encuentra además con la disminución del poder adquisitivo de la gente precisamente como consecuencia de la misma crisis.

No obstante, confía en que "en el 2021 se pueda llegar a remontar" y que "la vacuna llegue si o si cuanto antes, deberíamos empezar la primera quincena de enero porque cuanto antes empecemos, antes acabaremos con esta pesadilla", ha subrayado.

Ante esta situación, el presidente de Conhostur ha reclamado "sensibilidad" tanto al Gobierno central como al autonómico para tendeles una mano y conceder "ayudas que no vienen de una parte ni de otra". Y si no llegan, "más del 30% de nuestro sector se va a quedar en el camino", esto es, más de 9.000 empresas del total de 33.000 que existen en la Comunitat Valenciana, con más de 80.000 trabajadores.

"COMPENSAR LAS RESTRICCIONES"

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios Turísticos de la Comunitat Valenciana, Luis Martí, ha insistido en la necesidad de un 'Plan Marshall' global para todo el sector turístico más allá de los ERTE o los créditos ICO. De lo contrario el 30% de las empresas turísticas están abocadas al cierre en los próximos meses, ha advertido.

En este sentido, Martí ha querido dejar claro que no pone en cuestión las medidas sanitarias que se tengan que tomar pero sí avisa que se tendrá que "compensar" a los sectores afectados, como hacen otros países europeos, que según ha asegurado, "al mismo tiempo que establecen medidas restrictivas lanzan un plan de ayudas, eso es lo que solicitamos", ha remarcado.

Por ejemplo, en otros países las estaciones de esquí se han cerrado pero "les van a pagar la facturación del año pasado" para compensar las pérdidas, ha explicado.

La crisis que atraviesa el sector ha hecho que se pongan a la venta hoteles, ha confirmado Martí. "El que vende un hotel es porque no tiene más remedio, tiene que romper la hucha y sacar ahorros", que a veces son los de toda una vida de una familia, ha lamentado.

No hay cifras exactas, ya que se trata de operaciones "discretas" que los hoteles no quieren dar a conocer para que no se puedan "minusvalorar" estos inmuebles. Y a veces se vende el inmueble pero continúan con la gestión, "con lo que aparentemente no hay cambios", ha explicado.

Martí ha señalado que el sector estará 'estado de alarma' hasta el 9 de mayo y además en la Comunitat Valenciana hay cierre perimetral, con lo que "no hay turismo, no tienes clientes ni posibilidad de tenerlos".

PANORAMA NAVIDEÑO "DEMOLEDOR"

De cara a este puente de diciembre y Navidad el panorama es "demoledor" con "una demanda prácticamente nula", ya que las condiciones hacen "imposible que vaya a haber ocupaciones de más del 20% de aquella planta hotelera que esté abierta que no es ni el 50%", ha precisado.

En este contexto, el presidente de la Confederación de Empresarios Turísticos de la Comunitat ha lamentado que se hagan llamamientos a no salir cuando según los datos del Ministerio de Sanidad, únicamente el 2% de los contagios de Covid se dan en la actividad turística y sin embargo está "reducida prácticamente a cero" con limitaciones que "están lastrando la viabilidad del futuro", ha advertido.

En la misma línea se ha pronunciado el responsable de Hosbec en València, Alberto Galloso, quien ha apuntado que las previsiones navideñas son "desoladoras", puesto que con el cierre perimetral, "el cliente no puede llegar y no puede acceder por mucho que hagamos los hosteleros".

Ante esta situación, "no hay más remedio que cerrar y el Gobierno tiene que encontrar solución para inyectar dinero en vena directamente a las empresas porque si no, el año que viene muchas empresas van a caer", ha augurado. En estos momentos, el 55% de la planta hotelera de València está cerrada y antes de Navidad Galloso calcula que se quedará en "un 30% de hoteles abiertos nada más, porque no hay demanda de negocio turística y no compensa tener abierto".

Galloso lamenta que "los gobiernos no se hayan dado cuenta de que esto no se soluciona con pequeñas ayudas: se soluciona con un plan de inversión al sector turístico en general, empezando por los hoteles pasando por restaurantes y acabando por el comercio turísticos. Inyectar dinero en vena directamente", ha concluido.