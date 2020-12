CSIF exigeix a Sanitat que cobrisca amb la bossa d'ocupació i no amb reforços Covid-19 les baixes en Emergències

La central sindical ha presentat aquest document en detectar que la Conselleria de Sanitat està cobrint incapacitats temporals amb personal contractat com a reforç davant la Covid-19, segons ha informat en un comunicat.

CSIF recalca en el seu escrit que "la pràctica d'utilitzar personal eventual de la plantilla que es contracta per a garantir la capacitat del servici d'emergències en recursos humans davant la pandèmia de la Covid-19 i destinar-ho a cobrir baixes pot portar a una disminució de recursos si es produeix un repunt".

Segons sosté el sindicat, "davant una possible recrudescència de la crisi sanitària no podríem oferir a la ciutadania una atenció sanitària al 100%", per la qual cosa reclama a Sanitat que contracte el personal de bossa per a cobrir baixes en les bases del Servici d'Assistència Mèdica Urgent (SAMU) "i no destine a professionals incorporats com a reforços contra la Covid-19 per a fer eixos reemplaçaments que es produeixen per incapacitat temporal".