El PP tacha de "antiespañoles" los nuevos PGE, avisa de "más deuda" y critica el rechazo de sus enmiendas

El concreto, los nuevos PGE cuentan con el respaldo del PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH-Bildu, PdeCat, Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y el PRC; frente al rechazo del PP, Vox, Cs, la CUP, UPN, el BNG, JxCat, Coalición Canaria y Foro Asturias, afrontando así el trámite en el Senado.

Ante la aprobación de los nuevos PGE, Teresa Jiménez-Becerril ha considerado que se trata de unos "presupuestos antiespañoles, pactados con Bildu y que solo generarán más deuda". "Por primera vez en la historia de nuestra democracia se votaron en el Congreso unos PGE pactados con Bildu (pacto por contra niegan los socialistas), una formación política que no condena los asesinatos de ETA", ha aseverado, avisando de que unos presupuestos que "son buenos" para el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegui, "es imposible que sean buenos para España".

Además, ha avisado de que los PGE de 2021 "son irreales, con más impuestos y menos inversiones" y no han incluido finalmente las enmiendas de su partido en demanda de 44 millones de euros más para proyectos de Sevilla como la autovía metropolitana SE-40, el tercer carril de la A-49, las infraestructuras policiales o las instalaciones contra los desbordamientos de ríos y arroyos, entre otros aspectos. "Todas han sido votadas en contra", ha lamentado.

"Si hubiéramos sido nacionalistas, igual las enmiendas de Sevilla hubieran corrido mejor suerte, pero no lo somos porque además de defender los intereses de la provincia queremos defender también los de todos los españoles, algo que parece que no le gusta al gobierno de Sánchez", ha criticado avisando de que el PP no va a "permitir que, además, los esperados fondos europeos de recuperación pasen de largo en una provincia como Sevilla, que tanto necesita reactivar su economía tras los estragos del COVID".