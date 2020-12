Lluch, Broseta i Save the Children, distincions de la Generalitat per la defensa de les llibertats constitucionals

El Consell ha aprovat atorgar les distincions per la Defensa dels Drets i Llibertats Constitucionals a Ernest Lluch i Manuel Broseta Pont, les dos a títol pòstum, així com a l'organització no governamental Save the Children.