Detingut a Alcoi un presumpte agressor sexual reincident acusat d'atacar una menor en el portal de casa

Segons ha informat la Policia en un comunicat, la víctima tornava de l'institut i, en entrar en el portal del seu edifici, va veure que un home que caminava de front per la mateixa vorera va aprofitar que no s'havia tancat la porta per a introduir-se en el vestíbul de l'immoble.

L'home presumptament es va abalançar sobre ella, la va tirar al sòl i la va immobilitzar per a agredir-la sexualment. Després d'un forcejament, la víctima va aconseguir cridar a la Policia amb el mòbil que portava en la mà, i el suposat agressor va fugir en eixe moment.

Immediatament es van personar el lloc diverses dotacions de la Policia Nacional que van realitzar una primera assistència a la menor agredida, que presentava ferides lleus pel que va ser trasllada a l'hospital d'Alcoi, on va ser atesa.

La víctima va presentar una denúncia davant els agents especialistes de la Unitat de Família i Dona (UFAM) de la Comissaria d'Alcoi, encarregats de la recepció i investigació dels delictes de caràcter sexual i violència de gènere.

La investigació es va centrar principalment en la ruta de fugida de l'autor i la recopilació d'imatges de les càmeres de seguretat dels comerços limítrofs, així com la localització de possibles testimonis.

Fruit de la investigació, a penes 48 hores després de la comissió del fet, els integrants de la UFAM van aconseguir identificar el presumpte agressor i procedir a la seua detenció. Així mateix, van localitzar i van intervenir la roba que portava eixe dia. El detingut, que comptava amb antecedents policials per delictes contra la llibertat sexual, ha sigut posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció d'Alcoi, en funcions de guàrdia.