CAAE entrega el primer certificado de Jardín de Excelencia Ecológica al Botánico de Castilla-La Mancha

El delegado de CAAE en Castilla-La Mancha, David Vaquerizo, ha señalado que con la entrega de esta certificación "se concluye con un largo trabajo de evaluación, que comenzó en 2019, y que ha incluido no solo aspectos que tienen que ver con la conservación de las plantas, sino que también se han tenido en cuenta cuestiones relativas al uso de los recursos hídricos, la gestión energética del centro, la formación y cualificación del personal o la integración paisajística y medioambiental de las colecciones".

El alcalde de Albacete, Vicente Casañ, ha felicitado al equipo del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, con su director a la cabeza, Pablo Ferrandis, y en especial a su conservador, Alejandro Santiago González, por haber conseguido que "nuestro Botánico sea el primer y único Jardín Botánico de la Asociación Iberomacaronésica de Jardines Botánicos que ha conseguido una certificación de Excelencia Ecológica".

"Nuestro Jardín Botánico ha demostrado estar vivo, más vivo que nunca, y además estar libre de productos fitosanitarios no permitidos en agricultura y jardinería ecológica y no es baladí, porque aquí hay más de 28.000 plantas, de 2.000 especies diferentes, cuya conservación sin recurrir a estos productos fitosanitarios convencionales no es fácil", ha valorado el alcalde.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, ha coincidido en felicitar al equipo del Jardín Botánico por el trabajo de conservación, divulgación y transferencia del conocimiento que realizan, "a nivel técnico se ha hecho un muy buen trabajo, ahora a nivel institucional nos toca ponernos deberes y conseguir que esta joya que tenemos sea más conocida".

El Jardín Botánico de Castilla-La Mancha está gestionado por un patronato integrado por el Ayuntamiento, la Diputación y la Universidad de Castilla-La Mancha, que se ha marcado como reto abrir esta instalación, más si cabe, a la sociedad, ha informado CAAE en un comunicado.

El conservador del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, Alejandro Santiago, ha destacado lo que supone el manejo ecológico de un espacio de siete hectáreas, con cerca de 29.000 plantas de 2.000 especies distintas y ha aprovechado para dar las gracias al director científico del Botánico, José María Erranz, por la selección de plantas autóctonas que se cultivan en el Jardín Botánico, circunstancia que ha merecido el reconocimiento en cuanto a su biodiversidad.

Por último, el director del Botánico, Pablo Ferrandis, ha incidido en el trabajo realizado por el conservador del Botánico, biólogo y doctor en Ciencia e Ingeniería Agrarias por la Universidad de Castilla-La Mancha.

"Gestionar esta enorme colección de especies vegetales, muchas de ellas en peligro de extinción, con una ecología de lo más especializada y exigente posible, sin utilizar productos fitosanitarios convencionales, sino más bien el uso de depredadores naturales de plagas y productos fitosanitarios de origen vegetal e inocuos para el resto de organismos que no se tratan de controlar, es de una dificultad extrema y requiere de una altísima cualificación", ha detallado.