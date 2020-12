El sinistre s'ha registrat sobre les 10.45 hores per causes no precisades. Fins al lloc dels fets el CICU ha desplaçat una unitat del SAMU i una altra de Suport Vital Bàsic.

Com a conseqüència de l'accident, ha mort un home de 48 anys i ha resultat ferit un xiquet de 16 anys, que ha sigut trasllat en l'ambulància del SAMU a l'hospital Marina Alta de Dénia per fractura de fèmur.