Ábalos respeta la revocación del tercer grado a los condenados del 'procés' y niega que "afecte" a la relación con ERC

Asimismo, ha asegurado que la situación "no afectará" a su relación con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). "El tribunal es el tribunal, el Gobierno es el Gobierno y el Partido Socialista es el Partido Socialista, no tiene nada que ver", ha sostenido el ministro.

Ábalos -que ha hecho estas declaraciones en la clausura del Foro 'Movilidad Sostenible y Agenda Urbana para el futuro de Alicante', organizado por el diario Información- ha señalado, además, que el PSOE siempre ha mantenido una posición única respecto a las sentencias judiciales. "Nosotros vamos a hacer todo con escrupuloso respeto a la ley, a nosotros no se nos habrá oído decir una cosa cuando nos gusta una sentencia y cuando no nos gusta, otra", ha aseverado.

En la misma línea, Ábalos ha recalcado que "cualquier formación que tenga una relación política con el PSOE debe saber que nuestra línea roja es el acatamiento a la ley y a las sentencias judiciales". Ha hecho esa reflexión a modo de respuesta a las preguntas sobre si la decisión del Alto Tribunal "rompería" la relación entre el PSOE y ERC tras el apoyo de la formación catalana a los PGE de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

"No se nos puede imputar una decisión judicial, sea la que sea. Es lo que hay y no creo que nos afecte, faltaría más que nosotros pudiéramos condicionar o determinar una sentencia, y en función de eso, establecer nuestras relaciones, es inconcebible", ha subrayado el ministro.

Sobre las relaciones con Esquerra, ha indicado, también, que "son muy complicadas cuando hay que establecer un diálogo con proyectos muy distintos". "Esto es lo que te marca el juego y los límites, pero bueno, en eso radica la política, en el diálogo, porque todo lo que ocurre por imposición tiene poco de política", ha concluido.

Igualmente, ha indicado que "hay un proceso de indultos que se tiene que tramitar cuando hay una solicitud" según está recogido en la legislación. "Hay personas que se acogen al indulto y otras que no porque no quieren mostrar el arrepentimiento que ello exige. Y creo que ERC está en la línea de no querer expresar ningún arrepentimiento", ha dicho.

CREDIBILIDAD

En otro orden de asuntos, el ministro Ábalos ha negado que el apoyo recibido por parte de EHBildu y ERC para sacar adelante los PGE haya restado credibilidad al Gobierno de coalición y ha apuntado que, "con la mentalidad de algunos, no se hubiera podido llevar adelante la Transición".

"El otro día, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero dijo una cosa, y es que les pedimos que no mataran o dejaran las armas, lo mismo da, lo que no les pedimos es que no votaran presupuestos. No podemos decirles a ciertas formaciones que abandonen la violencia y que participen en la vida política pero sin que se lo crean del todo", ha explicado Ábalos.

En la misma línea, ha señalado que con esa mentalidad, no se hubiera podido llevar a cabo ni la Transición ni la elaboración de la Constitución. "Con esa forma de pensar no hubiéramos hecho ninguna transición en la vida. Los apoyos no nos lleva a compartir proyecto pero entendamos qué supone esta aprobación", ha matizado.

Asimismo, Ábalos ha dicho que en dichas formaciones "hay gente que siempre ha condenado el terrorismo y han estado contra", mientras que sí ha reconocido que "otros sí han apoyado el terrorismo", pero ha añadido que "ya desapareció". "No hay necesidad de estar recordando los dramas, aunque eso no significa olvidar a las víctimas porque sería injusto, ya que los que han sufrido son parte de nuestro patrimonio, pero estar recordando que estamos en guerra cuando no lo estamos, no lo acabo de entender", ha declarado.

Por último, ha deseado que "ojalá el presupuestos hubiera contado con más apoyos" y ha criticado a aquellos partidos que no votaron a favor. "Si ahora no era el momento de aprobarlos ¿cuándo era? ¿estamos con la pandemia cien años teniendo un plan europeo? Si no lo aprobamos ahora, la respuesta es nunca", ha concluido.