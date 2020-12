Oltra defèn que la reforma del finançament autonòmic "no pot esperar la vacuna"

Després de l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2021, ha insistit que és una reforma "absolutament peremptòria" per a tota Espanya, sobretot per a les comunitats infrafinançades com la valenciana i "perjudicades per un sistema que no és just i està caducat des del 2014".

"És una anomalia democràtica que s'ha d'arreglar el 2021", ha reiterat després del ple del Consell d'aquest divendres, un dia després que la vicepresidenta tercera i ministra d'Economia, Nadia Calviño, advocara per asseure totes les comunitats per a revisar tot el sistema de finançament a partir del pròxim any "i no quedar-se només en un o un altre element".

La també líder de Compromís ha garantit que la Generalitat mantindrà aquesta reivindicació fins que no siga una realitat, encara que no volen que "ningú vaja a pitjor". "Però som la comunitat pitjor tractada d'Espanya: l'única amb la renda per sota de la mitjana que és pagadora neta", ha emfatitzat.

Encara que ha reconegut que la pandèmia ho ha trastocat tot, ha confiat que 2021 permeta "veure la llum al final del túnel", tant del coronavirus com de l'infrafinançament. "M'agradaria que es posaren a treballar hui, no demà ni el pròxim any", ha remarcat, un desig compartit amb el conseller d'Hisenda, el socialista Vicent Soler.

Oltra ha destacat el compromís de "diversos ministres" d'iniciar la reforma en els primers mesos i ha puntualitzat que "l'any té 12 mesos, però el principi és el principi". Per tant, si enguany va ser impossible pel primer estat d'alarma i la ruptura de la rutina, a partir de gener "ja no ha de ser així: ha de començar a funcionar a bon ritme".