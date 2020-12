Buenafuente comenta horrorizado el nuevo villancico de Leticia Sabater y ella irrumpe en directo en 'Late Motiv'

El nuevo villancico de Leticia Sabater, que ya es casi una tradición en cada Navidad, no ha dejado indiferente a nadie. El videoclip, en el que aparece acostándose con Papá Noel o los Reyes Magos, ha llamado la atención de Andreu Buenafuente, quien quiso comentarlo en su monólogo de este jueves en Late Motiv.

"Hablando de excesos navideños, hay un tema que hemos estado obviando toda la semana y ha llegado el momento de tratarlo", comentó el presentador. "No podemos seguir mirando hacia otro lado, como hace ella. Estoy hablando del último videoclip de Leticia Sabater".

"Esto está pasando. No nos gusta, pero pasa. Vamos a ver solo un poquito, las imágenes pueden herir todo. La sensibilidad no, es lo de menos, todo", bromeó y puso un fragmento de Papá Noel, You're the Only One. "El día que Leticia haga algo discreto y elegante me voy a comer mis palabras con salchipapas. Aunque en 2020 todo es posible".

Entonces, el telón a su espalda se abrió y entró Leticia Sabater en plató, lo cual dejó sorprendido a Buenafuente que miro detenidamente la pantalla al ver que llegaba por detrás alguien que no se esperaba.

"Muy buenas noches, Premio Nacional de Televisión. Perdone, perdone la falta de discreción. Pero yo nunca he mojado mis genitales en salsa de soja", echó en cara, arrancando el aplauso del público. "Ni yo, tampoco he ido maravilloso a los Premios Goya enseñando el culo".

"Ni le he puesto ese famoso culazo en la cara a un invitado en una entrevista a menos de un puto palmo", recriminó. "Eso es verdad, con el Maestro Joao", le respondió Andreu.

"Yo no he hecho nada de eso, pero tú sí lo has hecho", le dijo acercándose y señalándole con el dedo. "Hostia, qué susto. Que quede claro que yo no sabía que venía. ¡Sois unos cabrones todos!", se quejó al equipo. "Tranquilo, Andreu, yo ya sé que es muy difícil predicar con la elegancia. Pero no te preocupes porque te he traído un regalo", le dijo Leticia Sabater y le trajeron un plató con una ración gourmet de salchipapas.

"Un regalo a tu altura", comentó la cantante. "Eso es porque he dicho 'El día que Leticia haga algo discreto y elegante me voy a comer mis palabras con salchipapas'", se acordó el presentador. La ganadora de La casa fuerte le pidió que no le pusiera salsas para que fuera más sencillo y elegante, echándole en cara lo que él le recriminó antes. "Me ha encantado verte. Y te digo una cosa, me gustaría que vinieras y si un día sacas una canción ven, por favor", remató Buenafuente, haciendo que la artista se riera.