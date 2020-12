Detenida en el aeropuerto de Ibiza por hurtar tres relojes de alta gama de su ex pareja

Según ha informado la Policía en un comunicado, la mujer, con residencia en el extranjero, tuvo que volver a Ibiza en el mes de marzo para renovar una documentación y su ex pareja, residente en la Isla, le ofreció alojarse en su domicilio.

Debido al confinamiento y a unas pruebas médicas, la estancia de la mujer se alargó: sus billetes de regreso tenían fecha para este jueves.

Cuando la mujer se fue a vivir con su ex pareja, el hombre escondió tres relojes de alta gama al no fiarse de ella. La víctima comprobó el jueves si los relojes seguían en el mismo lugar, pero no los encontró.

En ese momento, interpuso una denuncia en dependencias de la Policía Nacional, por lo que los agentes hicieron gestiones para evitar que la mujer abandonara la Isla.

Una vez interceptada en el aeropuerto, se registraron sus maletas y descubrieron los relojes escondidos en ellas.