La máscara de pestañas perfecta la tiene Nyx y fue su producto más vendido durante el 'Black Friday'

El 2020 ha sido el año en el que nuestra mirada se ha convertido en el principal protagonista de todos nuestros maquillajes. Potenciarla ha sido lo más deseado, por lo que es normal que los productos que nos permitan tener unos ojos de escándalo hayan sido los más vendidos.

Muchas marcas están sacando colecciones enfocadas única y exclusivamente en resaltar la mirada, como 3INA, y tratamientos como los liftings o las extensiones de pestañas están siendo muy solicitados. Sin embargo, no es necesario pasar por la esteticista para lucir unas pestañas de escándalo, y así lo ha demostrado Nyx Cosmetics.

La empresa californiana puede presumir de grandes productos para conseguir una mirada de infarto, pero uno en particular se ha convertido en el favorito e imprescindible de muchas personas a lo largo del mundo: la máscara de pestañas On the rise.

Este producto ha sido el más vendido de la firma durante el Black Fridayy no es para menos: además de alargar la pestaña, aporta muchísmo volumen, dando la sensación de estar llevando pestañas postizas.

Como su propio nombre indica, es capaz de elevar las pestañas al máximo, pero además, debido a su fórmula ultrapigmentada puede coger todas las pestañas y dejarlas con un color negro intenso.

Si todavía no ha terminado de convencernos (que es complicado), lo hará su formula 100% vegana y cruelty freey su precio low cost, ofreciéndonos un producto que perfectamente podría ser de alta gama a 11,90€.