'El programa de Ana Rosa' afirma que Isabel Pantoja no pagó la corona con su nombre del funeral del padre de Rosales

Unos días después del fallecimiento del padre de Irene Rosales, Marta Riesco, colaboradora de El programa de Ana Rosa, ha notificado este viernes frente a la casa de la tertuliana y su marido, Kiko Rivera, en Castilleja de la Cuesta (Sevilla), que la corona entregada de parte de Isabel Pantoja no fue pagada ni por la tonadillera ni por ningún miembro de la familia.

El suegro de Kiko Rivera falleció la semana pasada, después de estar varios años enfermo. Isabel Pantoja no acudió al velatorio del difunto, pero sí, según parecía, envió una corona de rosas rojas que lucía una banda que decía: "Isabel Pantoja y familia". Esta mañana el programa de Telecinco ha desvelado que este detalle pudo no ser encargado por la cantante sevillana.

Según ha explicado la reportera, esta corona la pidió una persona que no pertenece a la familia Pantoja. La periodista no ha querido revelar la identidad de este personaje, pero ha detallado que esta persona fue la misma que pidió la corona de Pantoja y, a las horas, pidió otra en representación del club de fans de la artista. Al parecer, la misma persona encargó y pagó las dos coronas.

Este personaje anónimo se gastó aproximadamente unos 600 euros, ya que cada corona de flores está valorada en 300 euros. Además, según ha explicado Riesco, esta persona no quiso que se emitiese factura para que sus datos personales no quedaran registrados.

No obstante, la reportera no ha podido asegurar si la tonadillera era conocedora o no de que se iba a regalar esta corona con una dedicatoria a su nombre. "La persona que llama al tanatorio, la que elige esa corona, eso sí lo podemos confirmar, no es Isabel Pantoja", ha comentado la periodista.

Los colaboradores de AR han apostado porque la persona encargada de elegir los obsequios fue un miembro del club de fans de la cantante. "A lo mejor, Isabel tenía esa intención, pero la gestión se la hace otra persona que eso es muy común", ha añadido la presentadora Ana Rosa.