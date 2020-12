La negociació de la Generalitat amb Abengoa està "en una fase molt incipient" i encara és "un suggeriment verbal"

20M EP

NOTICIA

La vicepresidenta i portaveu de la Generalitat, Mónica Oltra, ha afirmat que la negociació del Govern valencià amb Abengoa per al trasllat de la multinacional està "en una fase molt incipient" i que de moment "no hi ha un projecte, no hi ha un document ni una tramitació administrativa" sinó que "en tot cas, és un suggeriment verbal".