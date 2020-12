Hosteleros de Asturias colapsan el centro de Oviedo reclamando la reapertura de un sector que "no aguanta más"

La concentración comenzó en torno a las 12.00 horas de este viernes y, después de que los manifestantes ocupasen toda la carretera obligando a los agentes de la Policía Nacional presentes a cortar el tráfico, el presidente de la asociación de Hostelería de Asturias (Otea), José Luis Álvarez Almeida, subió a un escenario instalado con permiso municipal para lanzar un mensaje a los asistentes, pidiéndoles que respetasen la distancia de seguridad y utilizasen las mascarillas.

Durante su discurso ha señalado que el sector "no entiende" las explicaciones por las cuales en el resto de España está abierto y en Asturias no. "Entendemos la pandemia y entendemos la situación sanitaria, pero si el resto de comunidades tienen locales abiertos, no entendemos por qué nosotros no", ha criticado.

El sector, ha enfatizado, "no puede seguir cerrado", con personas que "llevan sin cobrar meses". En este sentido Almeida ha recordado que detrás de la hostelería hay trabajadores que llevan siete meses en ERTE, cobrando el 70% de su salario, y los autónomos el cincuenta por ciento de la base mínima de cotización, mientras que "los que gobiernan cobran más de 3.000 euros"

Reconociendo que los ánimos de los participantes en la concentración "están muy exaltados", ha justificado su enfado afirmando que los hosteleros "no quieren esto". "Nuestra misión no es estar en la calle reivindicando, nuestra misión es trabajar", ha dicho.

En cuanto a las declaraciones del presidente del Principado, Adrián Barbón, en las que afirmó que el cierre de la hostelería había sido una de las medidas más eficaces para contener la pandemia, Almeida ha señalado que sus afirmaciones le causan "un poco de miedo". Después de que Barbón reconociese que el cierre de municipios no había sido tan eficaz como se esperaba, Almeida espera que "no se equivoque" también con el cierre de la hostelería, un sector que "no es foco de contagio". "Lo dijimos una y mil veces y nos seguiremos diciendo, nosotros no somos el problema, somos parte de la solución", ha enfatizado.

"NO PODEMOS PERDER LAS CENAS DE NAVIDAD"

Ante los asistentes en el Paseo de los Álamos, Almeida ha reclamado la reapertura del sector en diciembre, pero "no de cualquier manera". "Tenemos que hacerlo de manera que nuestros negocios puedan seguir abiertos y sobrevivir a esta crisis", ha dicho, reivindicando que el sector no puede "perder las cenas de navidad".

El presidente de Otea ha explicado además que el mes de diciembre no es "un mes más", sino que es un periodo en el que la hostelería factura más de cara a los meses "muy duros" de enero y febrero.

Así, ha explicado Almeida que Otea ya ha planteado al Gobierno un plan de condiciones para la reapertura con medidas restrictivas. En ese plan, ha agregado, los hosteleros están "de acuerdo" en las distancias de dos metros, las mesas de seis comensales y el cierre de barras. "Pero tenemos que abrir ya", ha insistido.

El presidente de Otea ha celebrado que la concentración del sector haya obtenido el respaldo de proveedores, ganaderos, repartidores, distribuidores y empresas de logística, y ha apelado a la unidad para luchar contra la pandemia. "Tenemos que ayudar a nuestras empresas, porque sin la fortaleza de estas empresas de la cadena de distribución este sector se cae", ha subrayado. Otea, ha dicho, seguirá "dando la batalla pese a quien le pese", y continuará "luchando por el sector turístico".

Cuando ya comenzaban a dispersarse los asistentes, varios camiones de empresas proveedoras de café, bebidas y alimentación recorrieron las calles principales de Oviedo pitando en señal de protesta por los cierres, entorpeciendo con ello el tráfico en algunos puntos.