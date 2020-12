Audiència de València condemna l'EMT a indemnitzar amb 47.000€ una passatgera que es va trencar el maluc en una caiguda

D'aquesta manera, la sala ratifica en part la sentència del Primera Instància número 12 de València atés que considera provats els fets, si bé rebaixa la indemnització concedida a l'afectada de 61.840,83 a 47.340 euros, en reduir en un any el període de curació de les lesions, d'acord amb els informes pericials obrantes en la causa. Amb açò, estima en part el recurs de l'empresa pública, que havia al·legat inexistència de responsabilitat o concurrència de culpes -un argument rebutjat- i que es minorara la indemnització per la incapacitat temporal.

La sala considera provat que la passatgera es va fracturar el maluc en caure en un autobús de la línia 71 de València al juny del 2016 perquè el vehicle va realitzar "una maniobra brusca d'eixida" des de la parada on havia pujat al vehicle i la dona, que tenia 77 anys en eixe moment, es trobava al costat de la màquina automàtica de cobrament per a validar el seu bo de transport i no va poder subjectar-se en no existir agafador o barana per a evitar la caiguda.