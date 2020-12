La cantante Pilar Boyero ofrecerá conciertos íntimos y seguros en 10 residencias de mayores de la provincia de Cáceres

El programa desarrollará su tercera edición entre el 7 y el 15 de diciembre en las residencias de Aldeacentenera, Garciaz, Guijo de Granadilla, Ibahernando, Madroñera, Mesas de Ibor, Navezuelas, Pozuelo de Zarzón, Santa Ana y Torrecilla de los Ángeles.

Allí, la artista cantará a los residentes mayores, enfermos de alzheimer y con movilidad reducida en "un concierto íntimo y cercano, en el espacio habitual donde desarrollan su día a día", según ha explicado el diputado de Cultura y Deportes de la Diputación de Cáceres, Fernando Grande Cano, en la presentación de este proyecto.

"La cultura sigue siendo segura", ha manifestado el diputado que ha explicado que se ha adaptado el formato a las condiciones impuestas por la Covid-19, pero se ha apostado por mantener este programa cultural, como ha hecho con otros, para "poder llegar a uno de los colectivos más afectados, tanto física como psicológicamente, por la crisis sanitaria actual, como es el de la tercera edad".

En este sentido, la Diputación de Cáceres ha estado en contacto con el Servicio de Atención a la Dependencia (Sepad) para estudiar las condiciones en las que debe desarrollarse el programa con "absoluta garantía".

BANDA SONORA DE SUS VIDAS

En cuanto a la dinámica del proyecto, la cantante Pilar Boyero ha explicado que la finalidad "es utilizar la banda sonora de sus vidas para recuperar memorias dormidas". Además, ha agradecido a la Diputación de Cáceres su esfuerzo y su "valentía" por mantener un programa como este, que se desarrollará dentro de todos los parámetros sanitarios.

Para ello, se mantendrán las distancias de seguridad, el uso de la mascarilla y no se entrará en contacto directo con el público, como sí se hace en situaciones normales, por lo que no hay contacto físico. "No habrá ni abrazos, ni besos, pero que se pueden suplir de muchas maneras", ha incidido Boyero, que recuerda que tampoco podrán asistir familiares como sí se ha permitido en ediciones anteriores.

"Es una edición muy emocionante", ha indicado, en la que, una vez más, la copla, la canción española y los villancicos populares "despertarán los recuerdos de una generación a la que tanto debemos".